【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２５日專訊》大價股派發股息已陸續「除淨」，四大內銀股之中，中行

（０３９８８）及農行（０１２８８）、工行（０１３９８）已先後除息，建行（００９３９）

末期息３０﹒６分人幣將於７月２日除淨。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資

應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣



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先施 （００２４４） 五供三， ２５╱０６ ２７╱６－４╱７ ３１╱０７

供股價２６仙

元征科技（０２４８８） 十送二紅股 ２８╱０６ ３╱７－８╱７ ２４╱０７

環能國際（０１１０２） 二十合一 ０２╱０７ － －

麗珠醫藥（０１５１３） 十送三紅股 ０３╱０７ ５╱７－１０╱７ ２９╱０７

山東黃金（０１７８７） 十送四紅股 ０３╱０７ ５╱７－１０╱７ ２１╱０８

東方明珠（００６３２） 二十合一 ０８╱０７ － －

新煮意 （０８１７９） 二供一， １０╱０７ １２╱７－１８╱７ ２２╱０８

供股價２﹒４８仙

浩倫農科（０１０７３） 十合一 １５╱０７ － －

標準資源（０００９１） 二供一， １８╱０７ ２２╱７－２６╱７ ２５╱０８

供股價１２仙

華人飲食（０８２７２） 四十合一 １８╱０７ － －

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表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股（編號） 派息 除淨日期

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工商銀行（０１３９８） 末期息人民幣２５﹒０６分 ２５╱０６

交通銀行（０３３２８） 末期息人民幣３０分 ２５╱０６

中國神華（０１０８８） 末期息人民幣８８分 ２７╱０６

建設銀行（００９３９） 末期息人民幣３０﹒６分 ０２╱０７

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（ｅｃ）

