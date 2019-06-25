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即市新聞

25/06/2019 09:05

《專家之言－黃文傑》市場持續熱炒美減息，投資者可待整固後入市

　　《專家之言》Ｇ２０峰會快將開幕，預期會中主要話題會是集中於正在放緩的經濟，以及保
護主義的抬頭。當中，最為市場關注的，是特朗普與習近平其後的會面，市場期待能重演去年１
１月２９日的阿根廷Ｇ２０峰後的一幕，當兩大元首會面後，美中的貿易談判能重新展開。

＊貿易戰牽連甚廣，料Ｇ２０峰會中握手機會頗高＊

　　事實上，對投資市場而言，最怕的是兩國一直也不談判，任由貿易戰惡化下去，最後牽連全
球多個產業。當然，眾人也知道，現時兩國的矛盾並不只是貿易，而是在多個範疇上，例如自華
為被禁封後，上周五美國商務部亦把中國５間與超級電腦發展相關的企業放入國家安全的清單上
，購買所有零件前必先要獲得華府批準，無疑與禁封無異。
　　筆者預期在大阪Ｇ２０峰會後，兩國恢復貿易談判的機會還是頗高的，唯其後談判將比今年
初的來得要艱難。始終，在上次談判臨門失敗後，兩國狠話一直也沒有少說，關稅也照常的加，
而且又有科企被的禁封，這些分歧放在談判後，即使最後能獲得成果，也未必是短期內的事，談
判再度失敗也絕不稀奇。除非，兩國經濟出現重大問題，迫使在談判上各自大幅步，否則在自身
利益上仍寸步不讓的機會很。不過，對投資市場而言，只要開始談判後，代表貿易戰惡化下去的
風險有所減退，短期少一個擔憂，已算是一個好消息了，當然中長期則另作別論。

＊今年貨幣緊縮或會改變，市場對減息已充分準備＊
　
　　自６月初開始的升市中，市場熱炒的是中美恢復談判以及美國減息，短期而言市場或會稍作
整固。無可否認，全球經濟正在放緩，當中受貿易戰的影響，也有因不少國家正處於經濟擴張末
期所致，但另一方面看來，這也代表著全球央行大條道理蘊釀著減息潮，聯儲局已為減息放鬆了
口，市場認為短期內減息已是板上釘釘之事，不少大行更預期減的幅度並不會少，因此其他國家
不用擔心美元太強，減息自然也可以進取一點，標普５００指數創出新高，美國１０年期債息跌
穿２厘，金價重上１４００美元水平，可見市場對於減息潮殺至已有充份準備。

＊新興市場的值搏率更為高，黃金作吸納無何不可＊

　　大慨可以估計，２０１７年及２０１８年全球正處於量化緊縮中，而２０１９年這個情況將
會改變，尤其今年第四季至下年初當重啟量寬的預期加強後。在這一預期下，大市短期或會回吐
，但跌幅不會太大，亞洲等地股市估值較低，跌幅更是有限。
　　筆者認為，市場正樂於炒央行放水，債券已被瘋狂追捧，相對而言，股票的吸引力要高一點
，投資者可待今波市場整固後入市，當中以新興市場或亞洲股市的值搏率更為高，至於近來強勢
的黃金，吸納一點也無不可。　
《高富金融集團投資研究部　黃文傑》

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