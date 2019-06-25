港股午後跌幅稍擴大，現報２８１２２挫３９０點

《經濟通通訊社２５日專訊》港股今早低開６５點後，有消息指傳與招行（０３９６８）有

關連的私募基金「中金國瑞」突然清零，加上有傳中國大型銀行試圖拒絕遵守就違反北韓制裁的

傳召令，拖累招行等中資金融股全線急插，港股午後最多急跌４４６點，低見２８０６６點，現

跌３９０點或跌１﹒３７％，報２８１２２點，穿五十天線（約２８５０８點），主板成交

５０２﹒５１億元；港股半日則收跌２８１４０點，跌３７２點或跌１﹒３１％。

國企指數報１０７１３，跌２３９點或跌２﹒１９％。

上證綜指報２９６２，跌４６點或跌１﹒５３％，暫成交１７３８﹒２２億元人民幣。

內地私募基金「中金國瑞」突然清算旗下產品，拖累整個內銀板塊，其中，招行旗下網上理

財產品「錢端」更無法按期履約，招行繼續跌９﹒１１％，報３７﹒９元，為跌幅最大國指股。

另外，交行（０３３２８）跌３﹒８７％，報５﹒９４元，為跌幅最大藍籌。



表列十大跌幅最大藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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交通銀行（０３３２８） ５﹒９２元 跌４﹒１９％

舜宇光學（０２３８２） ７５﹒６０元 跌４﹒１２％

申洲國際（０２３１３） １０２﹒８０元 跌２﹒７４％

中國平安（０２３１８） ９１﹒５０元 跌２﹒５６％

中國人壽（０２６２８） １８﹒９０元 跌２﹒３８％



瑞聲科技（０２０１８） ４２﹒６０元 跌２﹒４１％

石藥集團（０１０９３） １２﹒０４元 跌２﹒２７％

銀河娛樂（０００２７） ４９﹒８５元 跌２﹒２５％

騰訊控股（００７００） ３４８﹒００元 跌２﹒１９％

金沙中國（０１９２８） ３６﹒２０元 跌１﹒７６％



重磅股：

港交所 （００３８８） ２７２﹒８０元 跌１﹒３０％

建設銀行（００９３９） ６﹒５１元 跌１﹒２１％

中國移動（００９４１） ７０﹒６５元 升０﹒２８％

友邦保險（０１２９９） ８２﹒１０元 跌０﹒９１％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６０元 跌１﹒５０％

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（ｊｔ）

