《經濟通通訊社２５日專訊》中科光電（０８１１１）發盈警，料截至本年三月底止年度錄
得公司擁有人應佔虧損約５０６０萬元（人民幣．下同），而於二零一八年財政年度約為５１０
萬元。錄得虧損增加主要由於年度錄得商譽減值虧損約人民幣３２１０萬元；及錄得應收賬款、
其他應收款項及按金以及合約資產減值虧損約２２３０萬元。
有關集團於二零一九年財政年度之財務資料及表現之詳情將於本年六月下旬公佈。（ｓｃ）
25/06/2019 09:04
【企業盈警】中科光電（８１１１１）料全年虧損約５０６０人幣
《經濟通通訊社２５日專訊》中科光電（０８１１１）發盈警，料截至本年三月底止年度錄
得公司擁有人應佔虧損約５０６０萬元（人民幣．下同），而於二零一八年財政年度約為５１０
萬元。錄得虧損增加主要由於年度錄得商譽減值虧損約人民幣３２１０萬元；及錄得應收賬款、
其他應收款項及按金以及合約資產減值虧損約２２３０萬元。
有關集團於二零一九年財政年度之財務資料及表現之詳情將於本年六月下旬公佈。（ｓｃ）
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