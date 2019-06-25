【新股上市】創世紀（１８４９）暗盤開０﹒６４元低招股價近２％

《經濟通通訊社２５日專訊》創世紀（０１８４９）明日（２６日）掛牌，今日在輝立交易

所暗盤開報０﹒６４元較招股價０﹒６５元低１﹒５％。

該股每手５０００股，不計手續費蝕５０元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報０﹒５６元，較招股價低１３﹒８５％。（ｓｃ）

