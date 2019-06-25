《盤後部署》技術指標出現利好訊號，港股回調後有望挑戰二萬九

《經濟通通訊社２５日專訊》美股隔晚（２４日）漲跌互現，主要因為二十國集團峰會

（Ｇ２０）將於本周未進行，市場普遍持觀望態度，港股今早已低開６５點後，有消息指私募基

金突然清零，拖累招行（０３９６８）等中資金融股全線急插，恆指半日已挫逾３００點。午後

港股跌勢遲遲未止，在Ａ股跌幅擴大下，港股一度最多急瀉４４７點，報２８０６６，險守二萬

八，最終恆指收報２８１８５，瀉３２７點或１﹒１５％，失５０天線（約２８４０９）。主板

成交８２３﹒７億元，較上日增加逾１８％。

國企指數報１０７４２，挫２１０點或１﹒９２％。

Ａ股方面，上證指數報２９８２，跌２６點或０﹒８７％，失守三千關。深成指報

９１１８，跌９４點或１﹒０２％，兩市成交５１３３億元人民幣。



＊如習特會未有良好進展，瑞銀料股市瀉兩成＊



瑞銀隔晚發表報告指，如果中美元首會談無成果，或導致美方對中方啟動新一輪徵稅，全球

經濟增長率在及後六個季度將減少０﹒７５個百分點。該行全球首席經濟學家Ａｒｅｎｄ

Ｋａｐｔｅｙｎ強調，如果習特會失敗，全球經濟將出現中等規模衰退，相當於歐債危機、８０

年代石油危機、９０年代墨西哥金融危機。他續指，是次危機將為美國經濟增長帶來達１％倒退

，中國亦會在六個季度內倒退１﹒２％。他更坦言，是次危機將衝擊全球股市，令各國陷入熊市

，並帶來２０％降幅。

隔晚美國科網新股出現災難式下挫，表現差過各主要股指之外，更落後於各科技股。聊天軟

件Ｚｏｏｍ於４月以市場佔有率逾七成上市，可惜隔晚瀉近１１％至８９﹒４１美元，蒸發近

２８億美元。其他科網ＩＰＯ亦都無一倖免，ＰａｇｅｒＤｕｔｙ挫７﹒７％，Ｌｙｆｔ和

ＵＢＥＲ分別跌０﹒８％和２﹒１％。早前已有大行指出，現時科網股估值太高，若當地科網股

進一步回吐，恐會令騰訊（００７００）等科技股受壓。



＊港股於百天線遇阻，短線或作回調後再走高＊



港股繼上周跳漲之後，本周踏入第二個交易日就出現大陰燭，而在技術層面上，反應較敏感

的快步ＳＴＣ，Ｋ線已由上而下穿過Ｄ線，反映短期內港股有機會轉勢向下。加上港股近期在百

天線（約２８５４７點）出現阻力，短線或需要稍作回調填補上周上升裂口，繼而出現圓頂形態

。

不過，隨著Ｇ２０峰會可能會再出現好消息，港股周末或下周初有望回升。在技術層面上，

ＭＡＣＤ的ＤＩＦ依然維持在正數水平，加上快線與慢線之間依然有一段距離，以及保力加通道

的中軸及頂部均有上移的跡象，相信後市仍有上望空間。如果以上日恆指牛熊證街貨量估計，上

日牛證在２７７００至２７７６８點水平，即現時十天線（約２７８３７點）左右位置，而上日

熊證重貨區在２９０００至２９０９９點水平，故相信即使港股回調於十天線見支持，並存在近

千點潛在升幅。（ａｌ）

