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即市新聞

25/06/2019 17:05

《盤後部署》技術指標出現利好訊號，港股回調後有望挑戰二萬九

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美股隔晚（２４日）漲跌互現，主要因為二十國集團峰會
（Ｇ２０）將於本周未進行，市場普遍持觀望態度，港股今早已低開６５點後，有消息指私募基
金突然清零，拖累招行（０３９６８）等中資金融股全線急插，恆指半日已挫逾３００點。午後
港股跌勢遲遲未止，在Ａ股跌幅擴大下，港股一度最多急瀉４４７點，報２８０６６，險守二萬
八，最終恆指收報２８１８５，瀉３２７點或１﹒１５％，失５０天線（約２８４０９）。主板
成交８２３﹒７億元，較上日增加逾１８％。
　　國企指數報１０７４２，挫２１０點或１﹒９２％。
　　Ａ股方面，上證指數報２９８２，跌２６點或０﹒８７％，失守三千關。深成指報
９１１８，跌９４點或１﹒０２％，兩市成交５１３３億元人民幣。

＊如習特會未有良好進展，瑞銀料股市瀉兩成＊

　　瑞銀隔晚發表報告指，如果中美元首會談無成果，或導致美方對中方啟動新一輪徵稅，全球
經濟增長率在及後六個季度將減少０﹒７５個百分點。該行全球首席經濟學家Ａｒｅｎｄ　
Ｋａｐｔｅｙｎ強調，如果習特會失敗，全球經濟將出現中等規模衰退，相當於歐債危機、８０
年代石油危機、９０年代墨西哥金融危機。他續指，是次危機將為美國經濟增長帶來達１％倒退
，中國亦會在六個季度內倒退１﹒２％。他更坦言，是次危機將衝擊全球股市，令各國陷入熊市
，並帶來２０％降幅。
　　隔晚美國科網新股出現災難式下挫，表現差過各主要股指之外，更落後於各科技股。聊天軟
件Ｚｏｏｍ於４月以市場佔有率逾七成上市，可惜隔晚瀉近１１％至８９﹒４１美元，蒸發近
２８億美元。其他科網ＩＰＯ亦都無一倖免，ＰａｇｅｒＤｕｔｙ挫７﹒７％，Ｌｙｆｔ和
ＵＢＥＲ分別跌０﹒８％和２﹒１％。早前已有大行指出，現時科網股估值太高，若當地科網股
進一步回吐，恐會令騰訊（００７００）等科技股受壓。

＊港股於百天線遇阻，短線或作回調後再走高＊

　　港股繼上周跳漲之後，本周踏入第二個交易日就出現大陰燭，而在技術層面上，反應較敏感
的快步ＳＴＣ，Ｋ線已由上而下穿過Ｄ線，反映短期內港股有機會轉勢向下。加上港股近期在百
天線（約２８５４７點）出現阻力，短線或需要稍作回調填補上周上升裂口，繼而出現圓頂形態

　　不過，隨著Ｇ２０峰會可能會再出現好消息，港股周末或下周初有望回升。在技術層面上，
ＭＡＣＤ的ＤＩＦ依然維持在正數水平，加上快線與慢線之間依然有一段距離，以及保力加通道
的中軸及頂部均有上移的跡象，相信後市仍有上望空間。如果以上日恆指牛熊證街貨量估計，上
日牛證在２７７００至２７７６８點水平，即現時十天線（約２７８３７點）左右位置，而上日
熊證重貨區在２９０００至２９０９９點水平，故相信即使港股回調於十天線見支持，並存在近
千點潛在升幅。（ａｌ）

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