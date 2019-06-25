《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普再次批評美國聯儲局沒有減息，繼續向聯儲局
主席鮑威爾施壓，要求改變貨幣政策。
特朗普稱，雖然不知道為甚麼聯儲局要過快兼過多地加息，以及大規模縮減資產負債息，但
６月美國經濟仍有望是歷史上表現最好的一個月。
他續指，若聯儲局終於做了對的事，道指將上漲數千點，經濟增長將至少達到４％，認為聯
儲局需要減息及放寬貨幣政策來彌補其他國家對美國的不利，但聯儲局仍然固執己見，把經濟搞
垮了。（ｍｎ）
25/06/2019 08:25
【減息將至】特朗普再次批評聯儲局沒有減息，稱儲局搞衰經濟
《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普再次批評美國聯儲局沒有減息，繼續向聯儲局
主席鮑威爾施壓，要求改變貨幣政策。
特朗普稱，雖然不知道為甚麼聯儲局要過快兼過多地加息，以及大規模縮減資產負債息，但
６月美國經濟仍有望是歷史上表現最好的一個月。
他續指，若聯儲局終於做了對的事，道指將上漲數千點，經濟增長將至少達到４％，認為聯
儲局需要減息及放寬貨幣政策來彌補其他國家對美國的不利，但聯儲局仍然固執己見，把經濟搞
垮了。（ｍｎ）
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