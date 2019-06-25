《經濟通通訊社２５日專訊》華為財務總監孟晚舟的律師團隊敦促加拿大司法部長重新考慮
是否撤銷引渡程序。
孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，加拿大去年１２月在美國的要求下於溫哥華機場將其拘
捕，孟晚舟稱她是無辜。
孟晚舟的律師團隊表示，已經向加拿大司法部長提交資料，澄清撤回引渡程序的法律依據，
認為終止引渡程序符合加拿大的最佳利益。（ｍｎ）
25/06/2019 08:34
【華為風波】孟晚舟律師團要求加拿大撤銷引渡程序
《經濟通通訊社２５日專訊》華為財務總監孟晚舟的律師團隊敦促加拿大司法部長重新考慮
是否撤銷引渡程序。
孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，加拿大去年１２月在美國的要求下於溫哥華機場將其拘
捕，孟晚舟稱她是無辜。
孟晚舟的律師團隊表示，已經向加拿大司法部長提交資料，澄清撤回引渡程序的法律依據，
認為終止引渡程序符合加拿大的最佳利益。（ｍｎ）
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