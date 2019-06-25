【華為風波】孟晚舟律師團要求加拿大撤銷引渡程序

《經濟通通訊社２５日專訊》華為財務總監孟晚舟的律師團隊敦促加拿大司法部長重新考慮

是否撤銷引渡程序。

孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒，加拿大去年１２月在美國的要求下於溫哥華機場將其拘

捕，孟晚舟稱她是無辜。

孟晚舟的律師團隊表示，已經向加拿大司法部長提交資料，澄清撤回引渡程序的法律依據，

認為終止引渡程序符合加拿大的最佳利益。（ｍｎ）

