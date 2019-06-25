《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普本周末將訪問南韓，此前他致函北韓領導人金
正恩提高對於恢復談判的希望。
南韓總統文在寅的發言人ＫｏＭｉｎ－ｊｕｎｇ宣布，特朗普在日本大阪２０國集團（Ｇ２
０）峰會結束後，將對南韓開始為期兩日的訪問，周日會與文在寅會面，預計兩人將深入探討如
何共同努力以促進持久和平。
據一名南韓官員表示，特朗普正在考慮訪問劃分兩韓的非軍事區（ＤＭＺ）。特朗普在２０
１７年的訪韓行程中原本打算造訪非軍事區，但因濃霧而取消。（ｍｎ）
25/06/2019 09:09
【朝鮮局勢】特朗普本周末訪問南韓，探討重啟北韓無核化談判辦法
《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普本周末將訪問南韓，此前他致函北韓領導人金
正恩提高對於恢復談判的希望。
南韓總統文在寅的發言人ＫｏＭｉｎ－ｊｕｎｇ宣布，特朗普在日本大阪２０國集團（Ｇ２
０）峰會結束後，將對南韓開始為期兩日的訪問，周日會與文在寅會面，預計兩人將深入探討如
何共同努力以促進持久和平。
據一名南韓官員表示，特朗普正在考慮訪問劃分兩韓的非軍事區（ＤＭＺ）。特朗普在２０
１７年的訪韓行程中原本打算造訪非軍事區，但因濃霧而取消。（ｍｎ）
|樓市「胡」言24/06/2019
御半山II– 開價分析 – 用傳統按保最好
|興證快訊24/06/2019
港股反彈
|FOCUS24/06/2019
【FOCUS】超級電腦再築戰線 「貿戰晴雨表」不樂觀
|生財有道24/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港股「七翻身」機會大
|國際動態24/06/2019
美推中東和平方案 經濟掛帥離地
|FOCUS21/06/2019
【FOCUS】想贏到盡？小心輸掉整個香港！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰