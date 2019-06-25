【朝鮮局勢】特朗普本周末訪問南韓，探討重啟北韓無核化談判辦法

《經濟通通訊社２５日專訊》美國總統特朗普本周末將訪問南韓，此前他致函北韓領導人金

正恩提高對於恢復談判的希望。

南韓總統文在寅的發言人ＫｏＭｉｎ－ｊｕｎｇ宣布，特朗普在日本大阪２０國集團（Ｇ２

０）峰會結束後，將對南韓開始為期兩日的訪問，周日會與文在寅會面，預計兩人將深入探討如

何共同努力以促進持久和平。

據一名南韓官員表示，特朗普正在考慮訪問劃分兩韓的非軍事區（ＤＭＺ）。特朗普在２０

１７年的訪韓行程中原本打算造訪非軍事區，但因濃霧而取消。（ｍｎ）

