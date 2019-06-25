【華為風波】傳華為美國研發團隊尋求脫離母公司獨立營運

《經濟通通訊社２５日專訊》據外電引述消息人士報道，華為位於美國的研究團隊Ｆｕｔｕ

ｒｅｗｅｉ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ尋求脫離母公司華為獨立營運，因美國政府５月時將華

為列入貿易黑名單。

據悉，Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ已禁止華為員工進入其辦公室，並已將Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ的員

工轉移到一個新的ＩＴ系統，禁止他們在通訊時使用華為的名稱或標記，不過華為將繼續擁有Ｆ

ｕｔｕｒｅｗｅｉ。（ｍｎ）

