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即市新聞

25/06/2019 09:32

【華為風波】傳華為美國研發團隊尋求脫離母公司獨立營運

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據外電引述消息人士報道，華為位於美國的研究團隊Ｆｕｔｕ
ｒｅｗｅｉ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ尋求脫離母公司華為獨立營運，因美國政府５月時將華
為列入貿易黑名單。
　　據悉，Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ已禁止華為員工進入其辦公室，並已將Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ的員
工轉移到一個新的ＩＴ系統，禁止他們在通訊時使用華為的名稱或標記，不過華為將繼續擁有Ｆ
ｕｔｕｒｅｗｅｉ。（ｍｎ）

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