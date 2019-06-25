《經濟通通訊社２５日專訊》據外電引述消息人士報道，華為位於美國的研究團隊Ｆｕｔｕ
ｒｅｗｅｉ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ尋求脫離母公司華為獨立營運，因美國政府５月時將華
為列入貿易黑名單。
據悉，Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ已禁止華為員工進入其辦公室，並已將Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ的員
工轉移到一個新的ＩＴ系統，禁止他們在通訊時使用華為的名稱或標記，不過華為將繼續擁有Ｆ
ｕｔｕｒｅｗｅｉ。（ｍｎ）
25/06/2019 09:32
【華為風波】傳華為美國研發團隊尋求脫離母公司獨立營運
《經濟通通訊社２５日專訊》據外電引述消息人士報道，華為位於美國的研究團隊Ｆｕｔｕ
ｒｅｗｅｉ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ尋求脫離母公司華為獨立營運，因美國政府５月時將華
為列入貿易黑名單。
據悉，Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ已禁止華為員工進入其辦公室，並已將Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ的員
工轉移到一個新的ＩＴ系統，禁止他們在通訊時使用華為的名稱或標記，不過華為將繼續擁有Ｆ
ｕｔｕｒｅｗｅｉ。（ｍｎ）
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