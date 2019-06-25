《經濟通通訊社２５日專訊》美國高級官員表示，總統特朗普將本周與中國國家主席習近平
的會晤視作為了解中方對雙方貿易戰立場的機會，並樂於接受會晤的任何結果。
該官員表示，特朗普在峰會期間將與至少８名世界各國領袖會面，包括俄羅斯總統普京、沙
特阿拉伯王儲穆罕默德、土耳其總統埃爾多安、德國總理梅克爾、印度總理莫迪、澳洲總理莫里
森及日本首相安倍晉三，並稱可能還會宣布更多雙邊會晤安排。（ｍｎ）
25/06/2019 10:15
【貿易開戰】美國官員：特朗普樂於接受習特會任何結果
《經濟通通訊社２５日專訊》美國高級官員表示，總統特朗普將本周與中國國家主席習近平
的會晤視作為了解中方對雙方貿易戰立場的機會，並樂於接受會晤的任何結果。
該官員表示，特朗普在峰會期間將與至少８名世界各國領袖會面，包括俄羅斯總統普京、沙
特阿拉伯王儲穆罕默德、土耳其總統埃爾多安、德國總理梅克爾、印度總理莫迪、澳洲總理莫里
森及日本首相安倍晉三，並稱可能還會宣布更多雙邊會晤安排。（ｍｎ）
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