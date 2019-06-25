【貿易開戰】馬來西亞總理馬哈蒂爾：美中貿易戰或惡化為長期冷戰

《經濟通通訊社２５日專訊》馬來西亞總理馬哈蒂爾表示，希望美國及中國很快能體會到兩

國應尋求合作而不是衝突。

他稱，有人會說這種衝突是不可避免的，因中國顯然在幾乎每一個方面迅速崛起，長期佔據

主導地位的美國似乎無法或不願意接受中國的壯大，憂慮美中貿易戰可能發展成長期冷戰。（ｍ

ｎ）

