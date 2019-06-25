《經濟通通訊社２５日專訊》美國國際鋼鐵協會（ＡＩＩＳ）針對總統特朗普的進口鋼鐵徵
稅上訴至最高法院，但已被駁回。
ＡＩＩＳ是支持自由貿易的團體，代表鋼鐵進口商及進口鋼鐵的用戶。ＡＩＩＳ認為，特朗
普的關稅行動違反部分美國憲法。（ｍｎ）
25/06/2019 15:20
【貿易開戰】美國最高法院駁回鋼鐵業組織對特朗普關稅的上訴
《經濟通通訊社２５日專訊》美國國際鋼鐵協會（ＡＩＩＳ）針對總統特朗普的進口鋼鐵徵
稅上訴至最高法院，但已被駁回。
ＡＩＩＳ是支持自由貿易的團體，代表鋼鐵進口商及進口鋼鐵的用戶。ＡＩＩＳ認為，特朗
普的關稅行動違反部分美國憲法。（ｍｎ）
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