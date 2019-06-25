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即市新聞

25/06/2019 17:24

《台股攻略－馮偉明》市場觀望氣氛濃厚，台股守住１０７００點關

　　《台股攻略》台股今日震盪走低，跌７２﹒７３點，收１０７０６﹒７２點，成交金額為新
台幣９９６﹒３０億元。
　　投資者普遍觀望Ｇ２０會議，加上電子股有沽壓，台股今日（２５日）量縮整理，盤中跌穿
１０７００點，終場站回１０７００點關卡之上。台積電昨日（２４日）除息，今日仍處於貼息
狀態，開平走低；鴻海今日震盪走低；大立光將於２８日召開法說，屆時料將聚焦下半年展望，
今日開平走低。今日權值股大多走弱，僅見零星權值股有買盤力撐。光學鏡頭廠商賣壓沉重，玉
晶光跌過半根停板，今國光跌３％。由於中美貿易戰可能帶來轉單效應，台灣的５Ｇ概念股今日
表現相對強勢，交換器大廠智邦獲亞系外資調高評等至「買入」，股價大漲５﹒７４％，收新台
幣１２９元。散熱模組廠超眾升２﹒０８％，收新台幣１７１﹒５元。
　　本周新台幣維持升勢，加上台股在中短、中及長期均線偏向多方，預期後續指數仍有走強的
機會。Ｇ２０峰會將於本周五（２８日）舉行，中美貿易戰的發展將牽動下半年的股市，市場在
會議之前恐量縮，投資者宜靜觀其變。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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