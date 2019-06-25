【企業盈警】中國卓銀（０８０３９）料年度由盈轉虧

《經濟通通訊社２５日專訊》中國卓銀（０８０３９）發盈警，預期截至２０１９年３月

３１日止之年未審閱之年度業績中，錄得年度虧損，而去年同期則錄得盈利８０２﹒８萬元。

公司表示，錄得虧損主要由於第四季度產生之直接成本，包括已付員工及董事之花紅以及按

照項目進度確認之分包成本。此外，集團於該財政年度末產生或計提合規及專業開支。

有關集團之年度業績將於今年６月底前公布。（ｕｌ）

