《經濟通通訊社２５日專訊》中國卓銀（０８０３９）發盈警，預期截至２０１９年３月
３１日止之年未審閱之年度業績中，錄得年度虧損，而去年同期則錄得盈利８０２﹒８萬元。
公司表示，錄得虧損主要由於第四季度產生之直接成本，包括已付員工及董事之花紅以及按
照項目進度確認之分包成本。此外，集團於該財政年度末產生或計提合規及專業開支。
有關集團之年度業績將於今年６月底前公布。（ｕｌ）
25/06/2019 09:21
【企業盈警】中國卓銀（０８０３９）料年度由盈轉虧
《經濟通通訊社２５日專訊》中國卓銀（０８０３９）發盈警，預期截至２０１９年３月
３１日止之年未審閱之年度業績中，錄得年度虧損，而去年同期則錄得盈利８０２﹒８萬元。
公司表示，錄得虧損主要由於第四季度產生之直接成本，包括已付員工及董事之花紅以及按
照項目進度確認之分包成本。此外，集團於該財政年度末產生或計提合規及專業開支。
有關集團之年度業績將於今年６月底前公布。（ｕｌ）
|樓市「胡」言24/06/2019
御半山II– 開價分析 – 用傳統按保最好
|興證快訊24/06/2019
港股反彈
|FOCUS24/06/2019
【FOCUS】超級電腦再築戰線 「貿戰晴雨表」不樂觀
|生財有道24/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港股「七翻身」機會大
|國際動態24/06/2019
美推中東和平方案 經濟掛帥離地
|FOCUS21/06/2019
【FOCUS】想贏到盡？小心輸掉整個香港！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰