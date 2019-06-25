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即市新聞

25/06/2019 10:54

內銀股急挫，港股現報２８２３３點跌２７９點，失五十天線

　　《經濟通通訊社２５日專訊》Ｇ２０國峰會前投資者普遍持觀望態度，恆指今早低開不足百
點，惟開市後跌幅一度擴大至３０３點，暫低見２８２０９點，失守５０天線（２８４０９點）
，現時，恆指報２８２３３，跌２７９點或跌０﹒９８％，主板成交２９６﹒５４億元。
　　上證綜合指數報２９６９﹒４３，跌３８﹒７２點或跌１﹒２９％，成交１１３０﹒３０億
元人民幣。　
　　消息面上，一間內地私募基金聲稱與招行（０３９６８）有關系，但在毫無先兆下突然清算
旗下產品，消息拖累招行現時急跌逾７％，連帶整個內銀板塊亦同樣受沽壓，交行
（０３３２８）現跌逾３％，為目前最差藍籌。招行更急瀉８﹒０３％，報３８﹒３０元，為表
現最差國指股。
　　重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報６４﹒３５元；港交所（００３８８）跌
０﹒８％，報２７４﹒２元；騰訊（００７００）跌１﹒８％，報３４９﹒４元；中移動
（００９４１）升０﹒２１％，報７０﹒６元；友邦（０１２９９）跌０﹒７８％，報
８２﹒２元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　交通銀行（０３３２８）　　　５﹒９８元　　　跌３﹒２２％
　　申洲國際（０２３１３）　１０３﹒２０元　　　跌２﹒３７％
　　石藥集團（０１０９３）　　１２﹒０６元　　　跌２﹒１１％
　　舜宇光學（０２３８２）　　７７﹒２５元　　　跌２﹒０３％
　　中國人壽（０２６２８）　　１９﹒００元　　　跌１﹒８６％

　　騰訊控股（００７００）　３４９﹒６０元　　　跌１﹒７４％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４２﹒９０元　　　跌１﹒７２％
　　中國平安（０２３１８）　　９２﹒３０元　　　跌１﹒７０％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒７２元　　　跌１﹒６６％
　　金沙中國（０１９２８）　　３６﹒２５元　　　跌１﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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