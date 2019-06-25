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即市新聞

25/06/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》原油５月份增產略快天然氣急升

　　《談國論企》中國原油生產量於２０１９年５月份略有加快，和天然氣加快生產，可在相當
程度顯示實體經濟穩中有進的發展具高度持續性，難得的是此乃在特朗普對華輸美商品單邊加徵
關稅凡１０個月以來之佳象。中國對美國的經貿磋商堅持原則，強調要平等對話和要達到的互利
共贏目標，有實體經濟支持，兩國能否達貿協就要看以特廝為首的劣眾放棄尤其是中國的對環球
各國欺詐、亂壓惡思劣行。我看暫難有略改，世界大亂逼在眉睫。
　　據中國國家統計局所發布的最新資料，可見能源生產在２０１９年５月份保持穩快發展的態
勢，特別是（甲）原油，（一）生產於２０１９年５月達１６２３萬噸同比增長１％，即使較
２０１８年同期產１５９７萬噸所增的１﹒６％為低，唯是環比卻增０﹒４個百分點，非上年要
減０﹒７個百分點之況，肯定有改善，因淡季環比有佳的同時，更重要的是油產於２０１９年１
－５月份累計７９２９萬噸同比尚增０﹒９％，反見２０１８年前５個月７，８２３萬噸要減２
％，便充分印證我之所論絕對正確。
　　正正因為油產增加，所以（二）進口原油於２０１９年５月份達４０２３萬噸同比增長３％
，無疑較２０１８年同期３０９５萬噸所增５％少增２個百分點，但是月份環比所減的７﹒８％
，又比２０１８年同期的９﹒％降幅少減２個百分點。「問題」不大！
　　需要高度指出者，為（三）原油產量穩增而進口緩升，乃受油價變異左右：倫敦布蘭特原油
現貨離岸價格於２０１９年５月３１日的每桶價格６６﹒８美元，較４月３０日的價格回落
５﹒４美元，相對於２０１８年同期７６﹒４５美元下降１０美元或１４﹒４５％，何須進口。
　　由是（四）原油加工增長放緩，反受油價回落的衍生效應：加工原油於２０１９年５月份達
５１９０萬噸同比增長２﹒８％，相對於２０１８年同期５０６６萬噸所增８﹒２％要低凡
５﹒８個百分點，但環比所減的２﹒３個百分點，又未如上年５月份所減３﹒３％之差。
　　再看（乙）天然氣，生產情況有更大良性的啟示：（Ｉ）產量於２０１９年５月份達１４４
億平方米的同比增長１２﹒９％，相對於２０１８年同期１２６﹒２億平方米的產量５﹒９％，
要高７個百分點，尤其是要強調者為此項之環比增長５％，上年同期則減０﹒４％。
　　和（ＩＩ）進口天然氣於２０１９年５月份達７５６億噸同比增長２％，和１－５月累計
３９４３億噸的增幅１３﹒４％，上年同期則分別增長３６﹒７％及３６﹒４％，暫時又何須過
「憂」？《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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