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即市新聞

25/06/2019 09:32

《中資異動》李寧（２３３１）飆近一成半，發盈喜料中期純利增加

　　《經濟通通訊社２５日專訊》李寧（０２３３１）現飆１４﹒６６％，報１７﹒５２元，盤
中高見１７﹒６元，創歷史新高；成交約１３７萬股，涉資２４０５萬元。
　　公司上日發盈喜指，預期截至２０１９年６月底止六個月，純利較去年同期的２﹒６９億元
（人民幣．下同）將錄得增加，增加不少於４﹒４億元。業績改善主要由於較去年同期，持續經
營業務的利潤增加不少於２﹒４億元或９０％。
　　經營淨利潤增加是由於收入增長超過３０％以及經營利潤率持續改善；及一次性非經營性利
潤（主要來自投資收益）不少於２億元，是由於分佔聯營公司非經營性利潤大幅增加及其他非經
營性特殊項目所致。
　　不過，上日大華繼顯就發表報告，下調李寧評級，由買入降至持有，目標價維持１４元。
　　恆生指數現報２８４１７，跌９５點或０﹒３４％，主板成交２１﹒３５億元。國企指數報
１０８８５，跌６７點或０﹒６２％。
　　上證綜合指數報３００４，跌３點或０﹒１１％，成交２３﹒５８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧　　（０２３３１）　　　１７﹒５２元　　　升１４﹒６６％
　　非凡中國（０８０３２）　　　　０﹒５６元　　　升１２﹒００％
　　安踏體育（０２０２０）　　　５７﹒００元　　　升　４﹒８８％
　　特步國際（０１３６８）　　　　４﹒６１元　　　升　４﹒３０％
　　中國動向（０３８１８）　　　　０﹒９２元　　　升　１﹒１０％
　　３６１度（０１３６１）　　　　１﹒５０元　　　升　０﹒６７％
　　新秀麗　（０１９１０）　　　１６﹒９０元　　　升　０﹒３６％
　　裕元集團（００５５１）　　　２１﹒５５元　　　升　０﹒２３％
　　普拉達　（０１９１３）　　　２５﹒０５元　　　無升跌
　　迅銷　　（０６２８８）　　　４７﹒８５元　　　跌　０﹒４２％
　　申洲國際（０２３１３）　　１０４﹒５０元　　　跌　１﹒１４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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