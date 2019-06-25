《中資異動》李寧（２３３１）飆近一成半，發盈喜料中期純利增加

《經濟通通訊社２５日專訊》李寧（０２３３１）現飆１４﹒６６％，報１７﹒５２元，盤

中高見１７﹒６元，創歷史新高；成交約１３７萬股，涉資２４０５萬元。

公司上日發盈喜指，預期截至２０１９年６月底止六個月，純利較去年同期的２﹒６９億元

（人民幣．下同）將錄得增加，增加不少於４﹒４億元。業績改善主要由於較去年同期，持續經

營業務的利潤增加不少於２﹒４億元或９０％。

經營淨利潤增加是由於收入增長超過３０％以及經營利潤率持續改善；及一次性非經營性利

潤（主要來自投資收益）不少於２億元，是由於分佔聯營公司非經營性利潤大幅增加及其他非經

營性特殊項目所致。

不過，上日大華繼顯就發表報告，下調李寧評級，由買入降至持有，目標價維持１４元。

恆生指數現報２８４１７，跌９５點或０﹒３４％，主板成交２１﹒３５億元。國企指數報

１０８８５，跌６７點或０﹒６２％。

上證綜合指數報３００４，跌３點或０﹒１１％，成交２３﹒５８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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李寧 （０２３３１） １７﹒５２元 升１４﹒６６％

非凡中國（０８０３２） ０﹒５６元 升１２﹒００％

安踏體育（０２０２０） ５７﹒００元 升 ４﹒８８％

特步國際（０１３６８） ４﹒６１元 升 ４﹒３０％

中國動向（０３８１８） ０﹒９２元 升 １﹒１０％

３６１度（０１３６１） １﹒５０元 升 ０﹒６７％

新秀麗 （０１９１０） １６﹒９０元 升 ０﹒３６％

裕元集團（００５５１） ２１﹒５５元 升 ０﹒２３％

普拉達 （０１９１３） ２５﹒０５元 無升跌

迅銷 （０６２８８） ４７﹒８５元 跌 ０﹒４２％

申洲國際（０２３１３） １０４﹒５０元 跌 １﹒１４％

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（ａｌ）

