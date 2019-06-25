  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/06/2019 09:37

《異動股》毛記葵涌（１７１６）飆一成九，全年純利急增逾１倍

　　《經濟通通訊社２５日專訊》毛記葵涌（０１７１６）現價上升１９﹒０５％，報１﹒２５
元，盤中高見１﹒２８元，升破五十（約１﹒１０２元），及百天線（約１﹒１３８元），創近
兩個月新高；成交約２３３萬股，涉資２８７萬元。
　　毛記葵涌指，截至３月３１日止年度純利１５６０萬元，比去年度增約１﹒２６倍，每股盈
利５﹒７６仙，派末期股息每股５﹒２仙。
　　該集團營業額１億元，增約１５﹒９１％，毛利跌約１４﹒１６％至３８２０萬元，但行政
開支減約１２００萬元。數碼媒體服務營業額增約８﹒４％至約８７３０萬元，惟稅前溢利降至
１９７０萬元。
　　現時，恆生指數報２８４２２，跌９０點或跌０﹒３２％，主板成交５２﹒６４億元。國企
指數報１０８９３，跌５９點或跌０﹒５４％。
　　上證綜合指數報２９９７，跌１０點或跌０﹒３５％，成交１７８﹒００億元人民幣。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　毛記葵涌（０１７１６）　　　１﹒２５０元　　　升１９﹒０５％
　　電訊盈科（００００８）　　　４﹒５６０元　　　升　０﹒６６％
　　東方報業（０００１８）　　　０﹒８００元　　　無升跌
　　壹傳媒　（００２８２）　　　０﹒３５０元　　　無升跌
　　經濟日報（００４２３）　　　１﹒６１０元　　　跌　２﹒４２％

　　電視廣播（００５１１）　　１３﹒７００元　　　無升跌
　　亞洲電視（００７０７）　　　０﹒１６６元　　　跌　０﹒６０％
　　有線寬頻（０１０９７）　　　０﹒０９７元　　　無升跌
　　星島　　（０１１０５）　　　０﹒８８０元　　　無升跌
　　香港電視（０１１３７）　　　４﹒３００元　　　升　０﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態25/06/2019
布拉格25萬人示威 促涉貪總理下台
樓市「胡」言24/06/2019
御半山II– 開價分析 – 用傳統按保最好
興證快訊24/06/2019
港股反彈
FOCUS24/06/2019
【FOCUS】超級電腦再築戰線 「貿戰晴雨表」不樂觀
生財有道24/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港股「七翻身」機會大
國際動態24/06/2019
美推中東和平方案 經濟掛帥離地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞 香港港麗酒店 Lillet French Chic Summer下午茶

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金