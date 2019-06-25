《異動股》毛記葵涌（１７１６）飆一成九，全年純利急增逾１倍

《經濟通通訊社２５日專訊》毛記葵涌（０１７１６）現價上升１９﹒０５％，報１﹒２５

元，盤中高見１﹒２８元，升破五十（約１﹒１０２元），及百天線（約１﹒１３８元），創近

兩個月新高；成交約２３３萬股，涉資２８７萬元。

毛記葵涌指，截至３月３１日止年度純利１５６０萬元，比去年度增約１﹒２６倍，每股盈

利５﹒７６仙，派末期股息每股５﹒２仙。

該集團營業額１億元，增約１５﹒９１％，毛利跌約１４﹒１６％至３８２０萬元，但行政

開支減約１２００萬元。數碼媒體服務營業額增約８﹒４％至約８７３０萬元，惟稅前溢利降至

１９７０萬元。

現時，恆生指數報２８４２２，跌９０點或跌０﹒３２％，主板成交５２﹒６４億元。國企

指數報１０８９３，跌５９點或跌０﹒５４％。

上證綜合指數報２９９７，跌１０點或跌０﹒３５％，成交１７８﹒００億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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毛記葵涌（０１７１６） １﹒２５０元 升１９﹒０５％

電訊盈科（００００８） ４﹒５６０元 升 ０﹒６６％

東方報業（０００１８） ０﹒８００元 無升跌

壹傳媒 （００２８２） ０﹒３５０元 無升跌

經濟日報（００４２３） １﹒６１０元 跌 ２﹒４２％



電視廣播（００５１１） １３﹒７００元 無升跌

亞洲電視（００７０７） ０﹒１６６元 跌 ０﹒６０％

有線寬頻（０１０９７） ０﹒０９７元 無升跌

星島 （０１１０５） ０﹒８８０元 無升跌

香港電視（０１１３７） ４﹒３００元 升 ０﹒４７％

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（ｊｔ）

