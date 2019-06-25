《外匯達仁－盧楚仁》特朗普密集炮轟鮑威爾的真正居心

《外匯達仁》特朗普接二連三密集式炮轟聯儲局主席鮑威爾，最新的一次是在節目訪問中表

示，他有權把鮑威爾降職，但只是從來沒有威脅這樣做，反映出特朗普對鮑威爾的不滿已經去到

一個極限。特朗普持續公開對鮑威爾猛烈批評，估計事緣鮑威爾去年１２月無視特朗普強烈反對

而仍然加息。但奇怪的是，如今聯儲局主席鮑威爾以及一眾官員，均異口同聲表示下半年將會減

息，但似乎特朗普還未消氣及收口，我估計特朗普的居心，不是逼使鮑威爾減息這麼簡單。



我認為特朗普另有其他目的。第一是藉著他的強硬言論，逼鮑威爾自己引咎辭職，因為他知

道在法律上沒有足夠理據炒鮑威爾魷魚，所以不斷用言論隔空令鮑威爾難堪，務求令他不是味兒

而自己辭職不幹。



第二是美國經濟確實有下滑跡象，但這些因素是來自特朗普他發動的中美貿易戰所拖累，絕

對不關聯儲局的貨幣政策事。特朗普現在順水推舟，把責任都怪到鮑威爾身上，若美國經濟真的

出現衰退的話，他便言正詞嚴說都是鮑威爾去年的加息周期所引致。因為面對未來大選怕流失選

票，若經濟不景的話，便可以把責任推得一乾二淨。



＊美息下半年料減一次，美匯９５有強大支持＊



第三是特朗普亦可藉著這樣粗暴的言論，來間接干預美元的強勢，令美元全面轉弱，令外匯

交易員覺得美國未來會大幅減息而減持美元的好倉部位。



現在特朗普和金融市場一起騎劫聯儲局減息，普遍都認為下半年聯儲局會一口氣減息三次。

但美股氣勢如虹再創新高，美國經濟數據好壞參半下，所以我仍然維持美國下半年只會減息一次

。另外，美國的政經因素始終略優於歐洲和英國，除非歐洲和英國的政經形勢全面好轉，這樣才

可以令美匯指數全面轉弱，所以我認為美匯指數下跌到９５至９５﹒１６水平會得到強大支持而

再度回升。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

