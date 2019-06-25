《異動股》騰訊（７００）五連升累漲８％，現隨市回吐逾１％

《經濟通通訊社２５日專訊》騰訊控股（００７００）連升五日累漲８﹒１５％後，現價回

落１﹒２９％，報３５１﹒２元，失守１００天線（３５５﹒１９８元）；成交約１６７萬股，

涉資５﹒８８億元，主動沽盤６０％。

現時，恆指報２８３６０，下跌１５２點或下跌０﹒５３％，主板成交１３９﹒５７億元。

國企指數報１０８５５，下跌９７點或下跌０﹒８９％。

上證綜指報２９９２，下跌１６點或下跌０﹒５３％，成交５０１﹒３０億元人民幣。

深成指報９１５２，下跌５９點或下跌０﹒６５％，成交６４９﹒４９億元人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６４﹒５０元 上升０﹒２３％

港交所 （００３８８） ２７４﹒８０元 下跌０﹒５８％

建設銀行（００９３９） ６﹒５９元 無升跌

中國移動（００９４１） ７０﹒８５元 上升０﹒５７％

友邦保險（０１２９９） ８２﹒７５元 下跌０﹒１２％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６６元 下跌０﹒４４％

中國平安（０２３１８） ９３﹒２５元 下跌０﹒６９％

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