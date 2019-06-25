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即市新聞

25/06/2019 09:51

《異動股》騰訊（７００）五連升累漲８％，現隨市回吐逾１％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》騰訊控股（００７００）連升五日累漲８﹒１５％後，現價回
落１﹒２９％，報３５１﹒２元，失守１００天線（３５５﹒１９８元）；成交約１６７萬股，
涉資５﹒８８億元，主動沽盤６０％。
　　現時，恆指報２８３６０，下跌１５２點或下跌０﹒５３％，主板成交１３９﹒５７億元。
國企指數報１０８５５，下跌９７點或下跌０﹒８９％。
　　上證綜指報２９９２，下跌１６點或下跌０﹒５３％，成交５０１﹒３０億元人民幣。
　　深成指報９１５２，下跌５９點或下跌０﹒６５％，成交６４９﹒４９億元人民幣。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　６４﹒５０元　　　上升０﹒２３％
　　港交所　（００３８８）　２７４﹒８０元　　　下跌０﹒５８％
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒５９元　　　無升跌
　　中國移動（００９４１）　　７０﹒８５元　　　上升０﹒５７％
　　友邦保險（０１２９９）　　８２﹒７５元　　　下跌０﹒１２％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒６６元　　　下跌０﹒４４％
　　中國平安（０２３１８）　　９３﹒２５元　　　下跌０﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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