《中資異動》私募基金突清零拖累內銀，招行瀉逾５％，交行挫２％

《經濟通通訊社２５日專訊》招商銀行（０３９６８）Ｈ股跌幅擴至５﹒５２％，報

３９﹒４元，失守１０天線（４０﹒０６元），暫跌幅最大國指股；成交約１３６８萬股，涉資

５﹒４９億元。

Ａ股（滬：６０００３６）現價３６﹒１８元人民幣，跌４﹒６９％，成交２８﹒３９億元

人民幣，涉及７７８５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價４﹒７８％。

一家聲稱與招商銀行有合作關係、辦公室進駐招行總部所在大廈的私募基金中金國瑞，在毫

無先兆下突然清算旗下產品，實控人承諾還款後人去樓空的惡劣事件，據報受害苦主超過５００

人，９﹒４億元人民幣的基金資產一夜歸零。

根據中金國瑞在今年５月１０日公布的基金淨值為１﹒６１，即基金仍然有盈利，但到了

５月２２日，中金國瑞便突然發送清算告知書，宣布產品清盤，不再募集資金以及正常兌付本金

和收益。投資人其後到公司總部查明究竟，發現公司已經停業，帳面一點錢都沒有。

有投資者懷疑該基金所聲稱的收益是虛假的。首先，他們發現，實際打款帳戶與基金聲稱的

托管帳戶最後四位數不一致，意味著投資者的錢流入了由秦鵬個人控制的帳戶；其次，公司向客

戶發送的每日淨值表，被銀行揭發屬偽造或是私自蓋章，代表業績記錄是虛假的。

現時，恆生指數報２８３２１，跌１９１點或跌０﹒６７％，主板成交２１９﹒５２億元。

上證綜指報２９８９，跌１８點或跌０﹒６１％，成交７８９﹒６６億元人民幣。



表列相關或同板塊股份表現



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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交通銀行（０３３２８） ６﹒０３元 跌２﹒４１％ ∥

（滬：６０１３２８） ６﹒１８元人幣 跌１﹒７５％ ∥＋１６﹒９４％

∥

建設銀行（００９３９） ６﹒５８元 跌０﹒１５％ ∥

（滬：６０１９３９） ７﹒３９元人幣 跌０﹒６７％ ∥＋２８﹒１５％

∥

農業銀行（０１２８８） ３﹒２６元 跌０﹒６１％ ∥

（滬：６０１２８８） ３﹒６５元人幣 跌０﹒２７％ ∥＋２７﹒７５％

∥

工商銀行（０１３９８） ５﹒６５元 跌０﹒６２％ ∥

（滬：６０１３９８） ５﹒８６元人幣 跌０﹒３４％ ∥＋１８﹒３４％

∥

招商銀行（０３９６８） ３９﹒４元 跌５﹒５２％ ∥

（滬：６０００３６） ３６﹒１９元人幣 跌４﹒６６％ ∥＋ ４﹒８１％

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中國銀行（０３９８８） ３﹒２６元 跌０﹒３１％ ∥

（滬：６０１９８８） ３﹒７８元人幣 無升跌 ∥＋３２﹒３０％

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

（ｕｌ）

