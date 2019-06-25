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即市新聞

25/06/2019 10:22

《中資異動》私募基金突清零拖累內銀，招行瀉逾５％，交行挫２％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》招商銀行（０３９６８）Ｈ股跌幅擴至５﹒５２％，報
３９﹒４元，失守１０天線（４０﹒０６元），暫跌幅最大國指股；成交約１３６８萬股，涉資
５﹒４９億元。
　　Ａ股（滬：６０００３６）現價３６﹒１８元人民幣，跌４﹒６９％，成交２８﹒３９億元
人民幣，涉及７７８５萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價４﹒７８％。
　　一家聲稱與招商銀行有合作關係、辦公室進駐招行總部所在大廈的私募基金中金國瑞，在毫
無先兆下突然清算旗下產品，實控人承諾還款後人去樓空的惡劣事件，據報受害苦主超過５００
人，９﹒４億元人民幣的基金資產一夜歸零。
　　根據中金國瑞在今年５月１０日公布的基金淨值為１﹒６１，即基金仍然有盈利，但到了
５月２２日，中金國瑞便突然發送清算告知書，宣布產品清盤，不再募集資金以及正常兌付本金
和收益。投資人其後到公司總部查明究竟，發現公司已經停業，帳面一點錢都沒有。
　　有投資者懷疑該基金所聲稱的收益是虛假的。首先，他們發現，實際打款帳戶與基金聲稱的
托管帳戶最後四位數不一致，意味著投資者的錢流入了由秦鵬個人控制的帳戶；其次，公司向客
戶發送的每日淨值表，被銀行揭發屬偽造或是私自蓋章，代表業績記錄是虛假的。
　　現時，恆生指數報２８３２１，跌１９１點或跌０﹒６７％，主板成交２１９﹒５２億元。
上證綜指報２９８９，跌１８點或跌０﹒６１％，成交７８９﹒６６億元人民幣。

　表列相關或同板塊股份表現

　股份　（編號）　　　　　　　股價　　　　　　　變幅　　　　　　∥Ａ較Ｈ溢價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥（折讓）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　交通銀行（０３３２８）　　　６﹒０３元　　　　跌２﹒４１％　　∥
　　（滬：６０１３２８）　　　６﹒１８元人幣　　跌１﹒７５％　　∥＋１６﹒９４％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　建設銀行（００９３９）　　　６﹒５８元　　　　跌０﹒１５％　　∥
　　（滬：６０１９３９）　　　７﹒３９元人幣　　跌０﹒６７％　　∥＋２８﹒１５％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　農業銀行（０１２８８）　　　３﹒２６元　　　　跌０﹒６１％　　∥
　　（滬：６０１２８８）　　　３﹒６５元人幣　　跌０﹒２７％　　∥＋２７﹒７５％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒６５元　　　　跌０﹒６２％　　∥
　　（滬：６０１３９８）　　　５﹒８６元人幣　　跌０﹒３４％　　∥＋１８﹒３４％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　招商銀行（０３９６８）　　　３９﹒４元　　　　跌５﹒５２％　　∥
　　（滬：６０００３６）　　　３６﹒１９元人幣　跌４﹒６６％　　∥＋　４﹒８１％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥　
　中國銀行（０３９８８）　　　３﹒２６元　　　　跌０﹒３１％　　∥
　　（滬：６０１９８８）　　　３﹒７８元人幣　　無升跌　　　　　∥＋３２﹒３０％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
　（ｕｌ）

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