【駐京專電】交通部：首５月完成投資逾１萬億元，同比增７％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》交通運輸部新聞發言人、政策研究室主任

吳春耕表示，交通固定資產投資保持較快增長。今年以來，交通運輸部大力促進交通有效投資，

通過提前下達車購稅資金、積極爭取收費公路專項債額度、加快項目審批等措施，確保交通固定

資產投資高位運行。

１－５月，完成投資１０１３８億元（人民幣．下同），同比增長７﹒３％，較去年全年加

快６﹒６個百分點。其中，公路水路完成投資７５３７億元，同比增長４﹒８％，完成全年１﹒

８萬億元任務目標的４１﹒９％，進度同比加快１﹒３個百分點；鐵路完成投資２２４４億元，

同比增長１２﹒６％；民航建設完成投資３５７億元，同比增長３９﹒５％。

５月份，完成營業性客運量１４﹒５億人。其中，鐵路、民航客運量增長較快，分別增長

１４﹒８％和８﹒７％，公路客運量下降４﹒２％，水路客運量增長１﹒６％。１－５月，完成

營業性客運量７３﹒３億人，同比下降１﹒８％。高速公路私家車流量保持增長，達３３﹒２億

輛、同比增長８﹒０％。

５月份，完成營業性貨運量４６﹒５億噸，同比增長５﹒６％，繼續保持在較快增長區間。

運輸結構調整取得積極進展，鐵路貨運量同比增速高於公路貨運量增速１個百分點左右。完成快

遞業務量５２﹒３億件，同比增長２５﹒２％。１－５月，完成營業性貨運量１９９﹒９億噸，

同比增長６﹒０％。完成快遞業務量２２３﹒０億件，同比增長２４﹒９％。

５月份，完成港口貨物吞吐量１２﹒０億噸，同比增長３﹒７％，其中內、外貿吞吐量分別

增長５﹒２％和０﹒９％。完成集裝箱吞吐量２２４０萬標箱，同比增長３﹒５％。１－５月，

完成港口貨物吞吐量５５﹒０億噸，同比增長４﹒１％。完成集裝箱吞吐量１０４６７萬標箱，

同比增長５﹒２％。

５月份，完成３６個中心城市客運量５８﹒２億人，同比增長３﹒３％。分方式看，軌道交

通客運量增長１１﹒８％，佔城市客運量比重為３４﹒１％、同比提高２﹒６個百分點。１－５

月，３６個中心城市客運量完成２７２﹒８億人，同比增長３﹒０％，其中軌道交通客運量增長

１２﹒９％。

