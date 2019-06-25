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25/06/2019 15:38

【駐京專電】交通部：首５月完成投資逾１萬億元，同比增７％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》交通運輸部新聞發言人、政策研究室主任
吳春耕表示，交通固定資產投資保持較快增長。今年以來，交通運輸部大力促進交通有效投資，
通過提前下達車購稅資金、積極爭取收費公路專項債額度、加快項目審批等措施，確保交通固定
資產投資高位運行。
　　１－５月，完成投資１０１３８億元（人民幣．下同），同比增長７﹒３％，較去年全年加
快６﹒６個百分點。其中，公路水路完成投資７５３７億元，同比增長４﹒８％，完成全年１﹒
８萬億元任務目標的４１﹒９％，進度同比加快１﹒３個百分點；鐵路完成投資２２４４億元，
同比增長１２﹒６％；民航建設完成投資３５７億元，同比增長３９﹒５％。
　　５月份，完成營業性客運量１４﹒５億人。其中，鐵路、民航客運量增長較快，分別增長
１４﹒８％和８﹒７％，公路客運量下降４﹒２％，水路客運量增長１﹒６％。１－５月，完成
營業性客運量７３﹒３億人，同比下降１﹒８％。高速公路私家車流量保持增長，達３３﹒２億
輛、同比增長８﹒０％。
　　５月份，完成營業性貨運量４６﹒５億噸，同比增長５﹒６％，繼續保持在較快增長區間。
運輸結構調整取得積極進展，鐵路貨運量同比增速高於公路貨運量增速１個百分點左右。完成快
遞業務量５２﹒３億件，同比增長２５﹒２％。１－５月，完成營業性貨運量１９９﹒９億噸，
同比增長６﹒０％。完成快遞業務量２２３﹒０億件，同比增長２４﹒９％。
　　５月份，完成港口貨物吞吐量１２﹒０億噸，同比增長３﹒７％，其中內、外貿吞吐量分別
增長５﹒２％和０﹒９％。完成集裝箱吞吐量２２４０萬標箱，同比增長３﹒５％。１－５月，
完成港口貨物吞吐量５５﹒０億噸，同比增長４﹒１％。完成集裝箱吞吐量１０４６７萬標箱，
同比增長５﹒２％。
　　５月份，完成３６個中心城市客運量５８﹒２億人，同比增長３﹒３％。分方式看，軌道交
通客運量增長１１﹒８％，佔城市客運量比重為３４﹒１％、同比提高２﹒６個百分點。１－５
月，３６個中心城市客運量完成２７２﹒８億人，同比增長３﹒０％，其中軌道交通客運量增長
１２﹒９％。

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