《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》中國移動今日在上海召開主題為「５Ｇ＋
共贏未來」的發布會，會上透露中國移動５Ｇ測試套餐內容，包含每月２００Ｇ數據，１０００
分鐘語音，１００條短信，但並未透露套餐價格。目前供中國移動５Ｇ友好客戶測試使用。
25/06/2019 13:35
【駐滬專電】中國移動５Ｇ測試套餐曝光，每月含２００Ｇ數據
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》中國移動今日在上海召開主題為「５Ｇ＋
共贏未來」的發布會，會上透露中國移動５Ｇ測試套餐內容，包含每月２００Ｇ數據，１０００
分鐘語音，１００條短信，但並未透露套餐價格。目前供中國移動５Ｇ友好客戶測試使用。
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