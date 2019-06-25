《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上海發改委主任馬春雷今日在上海市政府
新聞發布會上表示，要全面增強浦東新區開放型經濟新體制的制度供給能力，通過七年左右努力
，浦東經濟總量要突破２萬億元（人民幣．下同）。
２０１８年浦東新區生產總值超過１萬億元，財政總收入超過４０００億元，規模以上工業
總產值超過１萬億元。
25/06/2019 15:46
【駐滬專電】滬發改委：七年後浦東新區經濟總量要突破２萬億人幣
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上海發改委主任馬春雷今日在上海市政府
新聞發布會上表示，要全面增強浦東新區開放型經濟新體制的制度供給能力，通過七年左右努力
，浦東經濟總量要突破２萬億元（人民幣．下同）。
２０１８年浦東新區生產總值超過１萬億元，財政總收入超過４０００億元，規模以上工業
總產值超過１萬億元。
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