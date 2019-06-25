《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上海商務委副主任楊朝今日在上海市政府
新聞發布會上透露，上海將出台鼓勵促進跨國公司地區總部在滬發展政策，全力支持浦東在金融
、電信、教育、醫療、文化、服務等各方面的先行先試，對外開放。
楊朝說，浦東新區一直走在前列，比如在自貿區建設當中，浦東就率先探索建立了准入前國
民待遇加負面清單的管理制度，全國第一張外資投資負面清單在浦東誕生，外商投資企業和項目
備案制也是在浦東率先實施，一大批突破原有限制的全國首創型項目也是在浦東落地。
25/06/2019 15:44
【駐滬專電】上海商務委：將鼓勵跨國公司地區總部在滬發展
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上海商務委副主任楊朝今日在上海市政府
新聞發布會上透露，上海將出台鼓勵促進跨國公司地區總部在滬發展政策，全力支持浦東在金融
、電信、教育、醫療、文化、服務等各方面的先行先試，對外開放。
楊朝說，浦東新區一直走在前列，比如在自貿區建設當中，浦東就率先探索建立了准入前國
民待遇加負面清單的管理制度，全國第一張外資投資負面清單在浦東誕生，外商投資企業和項目
備案制也是在浦東率先實施，一大批突破原有限制的全國首創型項目也是在浦東落地。
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