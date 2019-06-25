《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上海人力資源和社會保障局副局長余成斌
今日在記者會上表示，上海市人保局將向浦東新區下放國內人才引進直接落戶和留學回國人員落
戶的審批權。
余成斌指，以前落戶審批一般都是由區內授權市級相關部門進行審批，這次把受理權和審批
權完全下放給浦東新區，是上海市人才工作推進放管服改革的具體體現，更是市委、市政府支持
浦東人才發展的又一重要舉措。
25/06/2019 15:57
【駐滬專電】上海人保局將向浦東下放落戶審批權
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上海人力資源和社會保障局副局長余成斌
今日在記者會上表示，上海市人保局將向浦東新區下放國內人才引進直接落戶和留學回國人員落
戶的審批權。
余成斌指，以前落戶審批一般都是由區內授權市級相關部門進行審批，這次把受理權和審批
權完全下放給浦東新區，是上海市人才工作推進放管服改革的具體體現，更是市委、市政府支持
浦東人才發展的又一重要舉措。
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