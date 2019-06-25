【駐滬專電】浦東披露六大硬核產業進展，集成電路規模破千億元

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》上海浦東新區區長杭迎偉今日在上海市政

府新聞發布會上透露，近年來，浦東「六大硬核產業」集聚發展，其中集成電路規模突破了千億

元（人民幣．下同），佔上海全市７３％。浦東正在推進上海集成電路設計產業園建設，力爭集

聚千家企業、形成千億規模、匯聚十萬人才、新增百萬空間。

另外，創新藥產業規模６７２億元、佔上海全市４６％，目前正在建設張江創新藥產業基地

、張江醫療器械產業基地等１０平方公里的產業空間。智能製造目前正在以張江人工智能島和臨

港國際智能製造中心為載體，加快工業互聯網、人工智能技術發展，建設全國人工智能創新應用

先導區。航空航天產業持續保持兩位數增長，正在加快推動建設祝橋航空產業園，推動產業不斷

向價值鏈高端提升。智能汽車產業規模超過２０００億元，正在加快發展新能源、智能網聯汽車

，特斯拉超級工廠力爭年內建成投產。軟件和信息服務業增加值９３８億元、佔上海全市

４８﹒７％，正在推進卡園＋軟件園＋信息產業園「三園」融合，加快５Ｇ技術示範應用。

他又指，浦東正加快建設活力四射的張江科學城，上海光源二期、硬Ｘ射線等一批大科學設

施順利推進，微軟全球最大的人工智能和物聯網實驗室、Ｐｌｕｇ＆Ｐｌａｙ全球第二大科技創

新中心等一批重要的研發孵化平台落戶。

