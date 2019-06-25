《午市前瞻》習特會破局風險增，港股恐回補上周的上升裂口

《經濟通通訊社２５日專訊》Ｇ２０峰會快將舉行，投資者大都持觀望態度，港股今早低開

６５點後，有消息指私募基金突然清零，拖累招行（０３９６８）等中資金融股全線急插，港股

一度最多急跌４０７點，最終半日收報２８１４０點，跌３７２點或跌１﹒３１％，跌穿五十

（約２８５０８點）。

國企指數收報１０７１８點，跌２３４點或跌２﹒１４％。

上證指數半日收報２９５３點，跌５４點或跌１﹒８２％。深證報９０１６點，跌１９５點

或跌２﹒１２％。



＊交行成最差藍籌，舜宇光學表現亦插水＊



重磅股大都向下走，港交所（００３８８）半日跌１﹒２３％，報２７３元；騰訊

（００７００）五連升累漲逾８％後今隨大市回落，半日跌１﹒７４％，報３４９﹒６元；中移

動（００９４１）半日微升０﹒２１％，報７０﹒６元；友邦（０１２９９），半日跌

０﹒８４％，報８２﹒１５元。

內地私募基金「中金國瑞」突然清算旗下產品，拖累整個內銀板塊，其中，招行旗下網上理

財產品「錢端」更無法按期履約，半日急瀉８﹒９９％，報３７﹒９５元，為跌幅最大國指股；

交行（０３３２８）軟４﹒０３％，報５﹒９３元，為半日最差藍籌；建行（００９３９）跌０

﹒９１％，報６﹒５３元；農行（０１２８８）走低０﹒９１％，報３﹒２５元；工行

（０１３９８）跌２﹒０２％，報５﹒５７元。

由於Ｇ２０峰會在即，與貿易戰相關的手機設備股亦全線插水，舜宇（０２３８２）半日跌

３﹒４２％，報７６﹒１５元；比亞迪電子（００２８５）跌３﹒７８％，報１０﹒７元；富智

康（０２０３８）挫４﹒４４％，報０﹒８６元；瑞聲（０２０１８）走低２﹒０６％，報

４２﹒７５元；丘鈦（０１４７８）急跌２﹒８７％，報５﹒７５元。



＊內房傳出好消息，但被大市氣氛影響受壓＊



大市氣氛轉弱，車股普遍下跌，吉利（００１７５）挫１﹒５２％，報１２﹒９６元；比亞

迪（０１２１１）跌１﹒２７％，報４６﹒７５元；廣汽（０２２３８）軟１﹒２６％，報

７﹒８１元；長城汽車（０２３３３）跌２﹒４８％，報５﹒５元；惟瑞信上調東風

（００４８９）評級，半日逆市升０﹒３３％，報６﹒０５元。

美國共和黨參議員早前要求國防部（ＤＯＤ）資助對象需優先考慮美國製造商，並禁止該局

與受到外國公司或政府控制的單位合作，雖藥明生物（０２２６９）的管理層稱業務不會受影響

，但該股半日仍挫５﹒３４％，報６５﹒６元；中生製藥（０１１７７）跌２﹒０４％，報７﹒

６９元；石藥（０１０９３）走低２﹒７６％，報１１﹒９８元；藥明康德（０２３５９）跌２

﹒８９％，報６３﹒９元。不過，領航醫藥生物科技（００３９９）公布向主要股東毛裕民悉數

出售精優藥業近４﹒５８億股，精優藥業（００８５８）反升２７﹒５５％，報０﹒１２５元。

有內地媒體進行統計，截至５月底，碧桂園（０２００７）、萬科Ａ、恆大

（０３３３３）、融創（０１９１８）、保利地產等房企銷售額突破千億元人民幣，惟內房亦要

隨市大跌，碧桂園今早先升後跌，半日挫１％，報１１﹒８４元；潤地（０１１０９）軟

０﹒８６％，報３４﹒４５元；融創挫１﹒９２％，報３８﹒２５元；萬科（０２２０２）跌１

﹒３７％，報２８﹒９元；恆大走低１﹒８１％，報２１﹒７５元。



＊連敬涵﹕內銀壞帳問題揮之不去，暫不宜沾手＊



港股今日突插水逾４００點，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵對《經濟通通訊社》表示

，市場氣氛突然轉變主要受招行（０３９６８）事件拖累，導致Ａ股亦向下，恆指自然亦無可倖

免；再加上市場預期本周五（２８日）起進行的Ｇ２０習特會出現不歡而散的風險增加，加劇恆

指跌勢，預料恆指向下機會大，短期恐需回補上周的上升裂口，即約２７５００至２７６００點

水平。

他分析，被指與招行相關的私募基金突然清零，令市場憂慮銀行發債的壞帳問題是否有惡化

跡象，從而導致行內出現骨牌效應，拖低整個內銀板塊；再加上國營銀行受國策影響，需要增加

對小型微型企業的借貸，亦會增加債務違約的風險。

另一方面，美國總統特朗普在習特會前口風強硬，他認為，特朗普在談判前後再改口風亦不

足為奇。他強調，若習特會破局收場，港股恐再試低位，屆時就連年初低位２４８９６點亦未必

可以企穩。

因應內銀股不明朗因素眾多，連敬涵認為，投資者盡沽手上的內銀股，又指內銀股近日回升

，高位回落空間亦大，就連有內地業務的本地銀行股亦恐受累，故現階段不宜沾手銀行股。他建

議，目前中美貿易談判形勢不明朗，就連較為保守的房託及公用股亦不是理想的選擇，因為後者

估值過高，股價亦處於歷史高位，建議先沽部分股份獲利。（ｙｋ，ｊｔ）

