【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１６億，買工行神華招行沽融創騰訊

《經濟通通訊社２５日專訊》港股周二低開６５點報２８４４７點，其後有消息傳出內地一

私募基金突然清零，更稱與招行（０３９６８）有關；同時又有外媒報道，美國法官裁定３間中

資銀行試圖拒絕遵守就違反北韓制裁的傳召令，可能被華府禁止接觸當地金融系統，外界相信涉

及的銀行分別是招行、交行（０３３２８）及浦發銀行（滬：６０００００）。銀行板塊以至中

資金融股同受事件牽連，拖累港股午後一度急瀉最多４４６點，低見２８０６６點，失５０天線

（約２８４０８點），其後主要維持在２８１００至２８２００點水平徘徊，收市報２８１８５

點，跌３２７點或１﹒１５％。

按額度計算，北水全日淨流入１５﹒６８億元人民幣，比周一的７﹒８４億人民幣倍增。北

水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８）、中國神華（０１０８８）和招商銀行；淨

賣出最多的依次是融創中國（０１９１８）和騰訊控股（００７００）。主板成交８２３﹒７億

元，較周一增加１８％，其中港股通成交９５﹒６８億元，佔總成交１１﹒６２％。



＊北水無懼買內銀，三間內銀好頭痕＊



外媒報道三間中資行拒絕遵守美國法庭命令，仍無阻北水繼續湧入內銀股，４﹒３５億北水

淨買入工行，股價跌１﹒３２％，即使有人猜測招行為其中一間涉事中資行，但仍有２﹒４２億

買入招行，惟受消息拖累，招行股價暴跌７﹒６７％，而日前公布委任國家能源投資集團董事長

王祥喜為其董事長的神華，亦獲３﹒９億北水買入。

廣西南寧市約談市內全體房企，整治捂盤惜售，消息拖累１﹒９３億北水沽出融創，股價跌

１﹒３％，騰訊亦獲１﹒４４億北水沽出，股價跌近１﹒８％。（ｂｎ）

