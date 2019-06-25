《美元走勢－羅明立》美匯短線料反覆下試９５支撐

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒４１ １０６﹒７５ １０７﹒２９

歐元╱美元 １﹒１４１２ １﹒１３９１ １﹒１３９５

英鎊╱美元 １﹒２７５５ １﹒２７３０ １﹒２７３３

美元╱瑞郎 ０﹒９７２５ ０﹒９６９２ ０﹒９７１８

美元╱港元 ７﹒８１０８ ７﹒８０４２ ７﹒８０８８



《美元走勢》芝加哥聯儲銀行的全國活動指數從４月的－０﹒４８升至５月的－０﹒０５，

高於市場預期的－０﹒１８，反映經濟活動有改善，但仍輕微收縮。美國總統特朗普昨日繼續抨

擊聯儲局，形容局方非常倔強，在有需要減息時依然無行動，拖累美國經濟。他又指如果聯儲局

願意跟隨其他主要央行繼續採取寬鬆措施，道指會比現水準高幾千點，經濟增長率甚至可達５％

。

美匯指數顯著下跌，初步支持位於９５﹒８０，下一步支持位於９５。技術走勢上，美匯指

數日線圖已經跌穿上升軌，後市仍有下行空間，預料短線會反復下試９５支撐。

德國６月ＩＦＯ商業景氣指數為９７﹒４，高於預期的９７﹒２０。投資者關注本周五

（２８日），歐元區公布６月通脹數字，以評估歐洲央行是否需要推出量化寬鬆措施。投資者預

計美聯儲將會儘快減息，預計歐美息差收窄，支持短線歐元上升，但接近１﹒１５應會碰上阻力

，短線只宜低買。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１４７０ １﹒１３３０ １﹒１５３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

