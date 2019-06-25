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即市新聞

25/06/2019 16:52

《美元走勢－羅明立》美匯短線料反覆下試９５支撐

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒４１　　　１０６﹒７５　　　１０７﹒２９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４１２　　　１﹒１３９１　　　１﹒１３９５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７５５　　　１﹒２７３０　　　１﹒２７３３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７２５　　　０﹒９６９２　　　０﹒９７１８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１０８　　　７﹒８０４２　　　７﹒８０８８

　　《美元走勢》芝加哥聯儲銀行的全國活動指數從４月的－０﹒４８升至５月的－０﹒０５，
高於市場預期的－０﹒１８，反映經濟活動有改善，但仍輕微收縮。美國總統特朗普昨日繼續抨
擊聯儲局，形容局方非常倔強，在有需要減息時依然無行動，拖累美國經濟。他又指如果聯儲局
願意跟隨其他主要央行繼續採取寬鬆措施，道指會比現水準高幾千點，經濟增長率甚至可達５％

　　美匯指數顯著下跌，初步支持位於９５﹒８０，下一步支持位於９５。技術走勢上，美匯指
數日線圖已經跌穿上升軌，後市仍有下行空間，預料短線會反復下試９５支撐。
　　德國６月ＩＦＯ商業景氣指數為９７﹒４，高於預期的９７﹒２０。投資者關注本周五
（２８日），歐元區公布６月通脹數字，以評估歐洲央行是否需要推出量化寬鬆措施。投資者預
計美聯儲將會儘快減息，預計歐美息差收窄，支持短線歐元上升，但接近１﹒１５應會碰上阻力
，短線只宜低買。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１４７０　　　１﹒１３３０　　　１﹒１５３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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