中美貿易戰對港影響陸續浮現，機構擴充意欲降。據悉，近月不少採購、玩具公司等，縮減
規模棄租約１至２成寫字樓樓面，集中尖沙咀、觀塘甲廈；亦有機構選擇搬遷，以降低開支。
《香港經濟日報》
25/06/2019 08:03
【本港樓市】貿易戰下擴充意欲降，企業省成本棄租甲廈
中美貿易戰對港影響陸續浮現，機構擴充意欲降。據悉，近月不少採購、玩具公司等，縮減
規模棄租約１至２成寫字樓樓面，集中尖沙咀、觀塘甲廈；亦有機構選擇搬遷，以降低開支。
《香港經濟日報》
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