【新股上市】報道指晉商銀行及中梁控股分別計劃集資最多６億美元

《經濟通通訊社２５日專訊》《信報》報道，內地晉商銀行計劃集資最多６億美元

（約４６﹒８億港元），建銀國際、中金及招銀國際出任其聯席保薦人。而以長三角為基地的內

房股中梁控股，亦計劃集資約５億至６億美元（約３９億至４６﹒８億港元），建銀國際為其獨

家保薦人。（ｈｌ）

