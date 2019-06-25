貝萊德：建議減持易受環境影響的科技股，增持防禦型強板塊

《經濟通通訊社２５日專訊》貝萊德表示，儘管貨幣政策維持寬鬆，金融系統亦未有出現大

量失衡跡象，但貿易及地緣政局緊張已令全球經濟增長的短期前景轉趨暗淡，加上中美兩國官員

之間的不信任導致關係緊張，正威脅全球化的發展。

貝萊德環球新興市場股票團隊主管施安祖在記者會上又指，留意到企業龍頭已開始重整全球

供應鏈的版圖，認為科技硬件下半年將處於下行，相關供應鏈亦加快轉移至中國以外的地方，例

如一些成本較低及高需求的市場，如越南等地。他亦認為，這是一項長時間的問題，或需要數年

時間達至穩定。

另外，該行亞洲信貸團隊主管賽思表示，中美貿易談判破裂曾引發投資者撤離風險資產轉投

優質資產避險，因而刺激美國國庫債券大漲，而美元匯價也溫和回升，導致新興市場資產今年累

積的部分進帳有所流失。

不過，他認為中國實施的積極財政政策及穩健貨幣政策，將有助緩和美國加徵關稅對經濟產

生的壓力，即使美國對中國所有進口貨品的關稅稅率提高至２５％，仍料中國經濟增長今年仍可

達到６％至６﹒５％的目標。他又預期，美國聯儲局今年會減息２至３次。

在市場方面，施安祖較看好印度及印尼市場。在股票組合方面，他建議減持易受大環境影響

的科技股，同時增持防禦性較強的板塊，如公用事業、醫療保健和電訊。（ｊｏ）

