安永料今年香港ＩＰＯ集資額逾２千億，科技金融行業成下半年重點

《經濟通通訊社２５日專訊》安永今日發布的《科創板啟航，Ａ股迎來新時代》報告指出，

今年上半年香港市場預計共有７４間公司首發上市，集資約６９５億港元，ＩＰＯ數量按年減少

２４％，集資額按年卻增加３５％。按集資額計算，香港前十大ＩＰＯ共籌資３９３億港元，佔

上半年集資額的５７％。安永預計，今年香港市場ＩＰＯ發行平穩，如果巨型ＩＰＯ發行成功，

集資額將突破２０００億港元。

另外，金融與健康企業表現搶眼，ＩＰＯ數量與集資額列前十大ＩＰＯ的前兩位，其中上市

的９間健康企業，有３間是非盈利企業，這都得益於港交所ＩＰＯ鼓勵生物科技企業赴港上市，

推動健康企業上市高潮。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，零售和消費品、科技、傳媒和通信、金融、房地產和

健康行業將是２０１９年下半年香港ＩＰＯ集資的重要行業，而今年下半年將有大型公司以第二

上市方式赴港上市。



＊上半年全球ＩＰＯ總集資額料達７１９億美元＊



今年上半年全球ＩＰＯ預計將達５０７宗，總集資額達７１９億美元。香港聯交所ＩＰＯ數

量為全球第一，美國證券交易所則在集資額上續領跑全球，上半年紐約證交所和納斯達克交易所

的集資額分列全球第一和第二位。亞太區繼續主導今年迄今的全球ＩＰＯ市場在全球交易和集資

額排名前八的交易所中，亞太區分別佔五席和三席。

蔡氏指出，隨著第二季度迎來多間備受矚目的獨角公司上市，ＩＰＯ市場已現增長趨勢。今

年下半年市場趨於穩定，緊張局勢緩和，預計ＩＰＯ活動將持讀增加。（ｂｎ）

