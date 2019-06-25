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即市新聞

25/06/2019 16:31

【本港經濟】出口貨值連跌七個月，５月跌幅收窄至２﹒４％勝預期

　　《經濟通通訊社２５日專訊》政府統計處公布，今年５月份，本港整體出口貨值按年下跌
２﹒４％，連跌七個月，而進口貨值亦連跌六個月，跌幅為４﹒３％，但兩者表現均勝預期。５
月份，本港錄得有形貿易逆差３４７億元，相等於商品進口貨值的９﹒２％。市場本來估計逆差
達３６８億元。
　　５月份，本港商品整體出口貨值約３４３１億元，按年下跌２﹒４％，跌幅比４月的
２﹒６％收窄，並較市場預估下跌４﹒５％為佳，而５月進口貨值為３７７８億元，按年下跌
４﹒３％，亦勝上月下跌５﹒５％及市場估計的５﹒８％跌幅。

＊首五個月出口貨值跌２﹒５％＊

　　今年首五個月的商品整體出口貨值按年下跌２﹒５％。同時，商品進口貨值下跌３﹒８％。
同期，錄得有形貿易逆差１８８８億元，相等於商品進口貨值的１０﹒６％。
　　今年５月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌２﹒６％，其中，泰國跌１４％，而中國內
地跌４﹒１％。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，
尤其是德國（跌１６﹒９％）和美國（跌１５％），但輸往英國的整體出口貨值則上升９﹒３％


＊輸往美國出口累跌１２％＊

　　今年首五個月，輸往部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得跌幅，尤其是印度（跌
１９﹒６％）、美國（跌１２％）、台灣（跌１１﹒７％）、內地（跌５％）和德國（跌５％）
。然而，輸往新加坡和荷蘭的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升１３﹒９％和１０﹒９％。
　　政府發言人表示，受到環球經濟表現較弱及中美貿易摩擦影響，５月份商品出口維持疲弱，
情況與很多其他亞洲經濟體相似。展望將來，香港的短期出口前景會繼續受各種外圍不明朗因素
困擾，當中中美貿易關係的發展尤為關鍵。政府會繼續保持警覺。（ｃｌ）

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