《再戰明天》新西蘭央行議息，美國公布批發庫存及耐用品訂單

《經濟通通訊社２５日專訊》明日（２６日），新西蘭公布官方指標利率，美國公布５月批

發庫存及耐用品訂單。



＊聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德演說＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：３０ａｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德在

Ｈｏｍｅｒ Ｊｏｎｅｓ紀念講座發表演說。明晚１１：３０ｐｍ，舊金山聯邦儲備銀行總裁戴

利在紐約一個俱樂部發表講話。

明午５：１５ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼與央行副總裁康利夫、貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委

員鄧雷羅和桑德斯解釋５月通脹報告中的經濟預估和利率決定。



＊美國公布５月批發庫存及耐用品訂單＊



在數據方面，明早１０：００ａｍ，新西蘭公布官方指標利率，料維持於１﹒５％。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布５月批發庫存，月率料由０﹒８％下滑至０﹒５％。美國５月

耐用品訂單料由下滑２﹒１％好轉至下滑０﹒３％；耐用品訂單（扣除運輸）料由持平升上

０﹒１％。美國５月零售庫存月率料由０﹒５％跌至０﹒３％。



＊華南城派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：勝獅貨櫃（００７１６）、卡賓（０２０３０）和保華集

團（００４９８）等。

派業績的公司有：德祥地產（００１９９）、愛高集團（００３２８）、華南城

（０１６６８）和優品３６０（０２３６０）等。（ｈｏ）

