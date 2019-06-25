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即市新聞

25/06/2019 18:46

《再戰明天》新西蘭央行議息，美國公布批發庫存及耐用品訂單

　　《經濟通通訊社２５日專訊》明日（２６日），新西蘭公布官方指標利率，美國公布５月批
發庫存及耐用品訂單。

＊聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德演說＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：３０ａｍ，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德在
Ｈｏｍｅｒ　Ｊｏｎｅｓ紀念講座發表演說。明晚１１：３０ｐｍ，舊金山聯邦儲備銀行總裁戴
利在紐約一個俱樂部發表講話。
　　明午５：１５ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼與央行副總裁康利夫、貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委
員鄧雷羅和桑德斯解釋５月通脹報告中的經濟預估和利率決定。

＊美國公布５月批發庫存及耐用品訂單＊

　　在數據方面，明早１０：００ａｍ，新西蘭公布官方指標利率，料維持於１﹒５％。
　　明晚８：３０ｐｍ，美國公布５月批發庫存，月率料由０﹒８％下滑至０﹒５％。美國５月
耐用品訂單料由下滑２﹒１％好轉至下滑０﹒３％；耐用品訂單（扣除運輸）料由持平升上
０﹒１％。美國５月零售庫存月率料由０﹒５％跌至０﹒３％。　　　

＊華南城派業績＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：勝獅貨櫃（００７１６）、卡賓（０２０３０）和保華集
團（００４９８）等。
　　派業績的公司有：德祥地產（００１９９）、愛高集團（００３２８）、華南城
（０１６６８）和優品３６０（０２３６０）等。（ｈｏ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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