【本港樓市】麗新發展「逸瑆」加推１８伙，入場折實價６０６萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》麗新發展（００４８８）市區重建局合作發展的西灣河街９號

住宅項目「逸瑆」建築工序現已接近完成，稍後將可申請入伙紙。發展商宣布加推１８個中層單

位，涵蓋１６至１８樓之１２個開放式單位及６個一房單位，實用面積介乎２８６至３８６平方

呎。買家最高可獲８％的「付款計劃折扣」及３％「從價印花稅」津貼優惠，扣除折扣後單位入

場折實價為６０６﹒３萬元，實用面積折實呎價２﹒１２萬元。（ｋｙ）

