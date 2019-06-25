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25/06/2019 10:29

【本港樓市】麗新發展「逸瑆」加推１８伙，入場折實價６０６萬元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》麗新發展（００４８８）市區重建局合作發展的西灣河街９號
住宅項目「逸瑆」建築工序現已接近完成，稍後將可申請入伙紙。發展商宣布加推１８個中層單
位，涵蓋１６至１８樓之１２個開放式單位及６個一房單位，實用面積介乎２８６至３８６平方
呎。買家最高可獲８％的「付款計劃折扣」及３％「從價印花稅」津貼優惠，扣除折扣後單位入
場折實價為６０６﹒３萬元，實用面積折實呎價２﹒１２萬元。（ｋｙ）

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