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25/06/2019 15:43

【本港樓市】香港中環高踞世界最貴寫字樓榜首，連續四年蟬聯首位

　　《經濟通通訊社２５日專訊》世邦魏理仕最近發佈《全球頂級寫字樓租金調查報告》，針對
全球範圍內頂級寫字樓租用成本進行追蹤調查，香港中環連續四年蟬聯「全球最貴頂級寫字樓」
榜首，儘管租金增幅有放緩的跡象，中環每平方呎每年租金仍高達３２２美元（約２５１２港元
），香港九龍表現持續強勁，截至今年３月底以每平方呎每年２０８﹒６７美元（約１６２８港
元）的租金佔據第三位。

＊世界最貴寫字樓市場亞洲獨佔六席＊

　　報告指出，全世界十大最貴寫字樓市場中，亞洲佔據六席，包括香港中環及九龍、中國北京
金融街及核心商業區、日本東京丸之內╱大手町區，以及印度新德里的康諾特廣場。新加坡成為
亞洲地區頂級寫字樓租金漲幅最大的城市，按年增長１７﹒３％。越南的胡志明市和河內市同樣
位列寫字樓租金漲幅２０大城市榜單。亞洲租金出現明顯跌幅的城市則包括印尼雅加達
（－７﹒３％），上海浦東（－０﹒９％）及上海浦西（－０﹒５％）。

＊過去１２個月最優質寫字樓的租金平均增長３﹒６％＊

　　總體而言，在世邦魏理仕持續追蹤調查的１２２個市場中，有８５個市場錄得租金成本增長
。根據世邦魏理仕年度《全球頂級寫字樓租用成本報告》顯示，在過去１２個月間，全球每一個
市場內最佳地段中，最優質寫字樓的租金平均增長３﹒６％，超過去年的２﹒４％。亞太地區錄
得３﹒３％的增長率，是去年漲幅的兩倍。（ｋｙ）

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十大最貴頂級寫字樓市場　　　　　　　截至今年３月底每平方呎每年租金（以美元計算）
１﹒　香港中環　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２２﹒００
２﹒　英國倫敦西區　　　　　　　　　　　　　　　　　２２２﹒７０
３﹒　香港九龍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０８﹒６７
４﹒　美國紐約市曼哈頓中城　　　　　　　　　　　　　１９６﹒８９
５﹒　中國北京金融街　　　　　　　　　　　　　　　　１８７﹒７７
６﹒　中國北京核心商業區　　　　　　　　　　　　　　１７７﹒０５
７﹒　美國紐約市南部曼哈頓中城　　　　　　　　　　　１６９﹒８６
８﹒　日本東京丸之內╱大手町區　　　　　　　　　　　１６７﹒８２
９﹒　印度新德里的康諾特廣場　　　　　　　　　　　　１４３﹒９７
１０﹒英國倫敦市　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３９﹒７５
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