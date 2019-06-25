【本港樓市】香港中環高踞世界最貴寫字樓榜首，連續四年蟬聯首位

《經濟通通訊社２５日專訊》世邦魏理仕最近發佈《全球頂級寫字樓租金調查報告》，針對

全球範圍內頂級寫字樓租用成本進行追蹤調查，香港中環連續四年蟬聯「全球最貴頂級寫字樓」

榜首，儘管租金增幅有放緩的跡象，中環每平方呎每年租金仍高達３２２美元（約２５１２港元

），香港九龍表現持續強勁，截至今年３月底以每平方呎每年２０８﹒６７美元（約１６２８港

元）的租金佔據第三位。



＊世界最貴寫字樓市場亞洲獨佔六席＊



報告指出，全世界十大最貴寫字樓市場中，亞洲佔據六席，包括香港中環及九龍、中國北京

金融街及核心商業區、日本東京丸之內╱大手町區，以及印度新德里的康諾特廣場。新加坡成為

亞洲地區頂級寫字樓租金漲幅最大的城市，按年增長１７﹒３％。越南的胡志明市和河內市同樣

位列寫字樓租金漲幅２０大城市榜單。亞洲租金出現明顯跌幅的城市則包括印尼雅加達

（－７﹒３％），上海浦東（－０﹒９％）及上海浦西（－０﹒５％）。



＊過去１２個月最優質寫字樓的租金平均增長３﹒６％＊



總體而言，在世邦魏理仕持續追蹤調查的１２２個市場中，有８５個市場錄得租金成本增長

。根據世邦魏理仕年度《全球頂級寫字樓租用成本報告》顯示，在過去１２個月間，全球每一個

市場內最佳地段中，最優質寫字樓的租金平均增長３﹒６％，超過去年的２﹒４％。亞太地區錄

得３﹒３％的增長率，是去年漲幅的兩倍。（ｋｙ）



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十大最貴頂級寫字樓市場 截至今年３月底每平方呎每年租金（以美元計算）

１﹒ 香港中環 ３２２﹒００

２﹒ 英國倫敦西區 ２２２﹒７０

３﹒ 香港九龍 ２０８﹒６７

４﹒ 美國紐約市曼哈頓中城 １９６﹒８９

５﹒ 中國北京金融街 １８７﹒７７

６﹒ 中國北京核心商業區 １７７﹒０５

７﹒ 美國紐約市南部曼哈頓中城 １６９﹒８６

８﹒ 日本東京丸之內╱大手町區 １６７﹒８２

９﹒ 印度新德里的康諾特廣場 １４３﹒９７

１０﹒英國倫敦市 １３９﹒７５

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