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25/06/2019 18:07

【企業盈警】開源控股料中期盈轉虧，巴黎黃背心行動拖累酒店收益

　　《經濟通通訊社２５日專訊》開源控股（０１２１５）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月將錄得虧損，去年同期則錄得溢利。
　　開源控股表示，２０１９年中期期間由盈轉虧主要由於集團已終止業務於該期間並無錄得任
何溢利（去年同期錄溢利約３﹒３９億元）；加上由於巴黎爆發黃背心行動，拖累Ｐａｒｉｓ　
Ｍａｒｒｉｏｔｔ　Ｈｏｔｅｌ　Ｃｈａｍｐｓ－Ｅｌｙｓｅｅｓ於今年中期期間之收益及毛利
較比較期間預期有明顯跌幅。（ｋｙ）

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