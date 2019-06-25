【企業盈警】開源控股料中期盈轉虧，巴黎黃背心行動拖累酒店收益

《經濟通通訊社２５日專訊》開源控股（０１２１５）發盈警，預期截至今年６月底止六個

月將錄得虧損，去年同期則錄得溢利。

開源控股表示，２０１９年中期期間由盈轉虧主要由於集團已終止業務於該期間並無錄得任

何溢利（去年同期錄溢利約３﹒３９億元）；加上由於巴黎爆發黃背心行動，拖累Ｐａｒｉｓ

Ｍａｒｒｉｏｔｔ Ｈｏｔｅｌ Ｃｈａｍｐｓ－Ｅｌｙｓｅｅｓ於今年中期期間之收益及毛利

較比較期間預期有明顯跌幅。（ｋｙ）

