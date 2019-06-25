【港元利率】星展香港６個月港元定存年利率下調至２﹒２５厘

《經濟通通訊社２５日專訊》星展香港下調港元定存利率，客戶以全新資金２０萬元或以上

敘造６個月定存，年利率由２﹒３厘下調至２﹒２５厘，而３個月及４個月的利率則分別維持２

﹒２厘及２﹒２５厘不變。

另外，在該行開立美元定存，３個月利率為２﹒３厘，而６個月利率則達２﹒２厘。

至於３個月或６個月的人民幣定存，年利率分別達２﹒１厘或２﹒４厘。（ｓｋ）

