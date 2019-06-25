《經濟通通訊社２５日專訊》星展香港下調港元定存利率，客戶以全新資金２０萬元或以上
敘造６個月定存，年利率由２﹒３厘下調至２﹒２５厘，而３個月及４個月的利率則分別維持２
﹒２厘及２﹒２５厘不變。
另外，在該行開立美元定存，３個月利率為２﹒３厘，而６個月利率則達２﹒２厘。
至於３個月或６個月的人民幣定存，年利率分別達２﹒１厘或２﹒４厘。（ｓｋ）
25/06/2019 15:53
【港元利率】星展香港６個月港元定存年利率下調至２﹒２５厘
《經濟通通訊社２５日專訊》星展香港下調港元定存利率，客戶以全新資金２０萬元或以上
敘造６個月定存，年利率由２﹒３厘下調至２﹒２５厘，而３個月及４個月的利率則分別維持２
﹒２厘及２﹒２５厘不變。
另外，在該行開立美元定存，３個月利率為２﹒３厘，而６個月利率則達２﹒２厘。
至於３個月或６個月的人民幣定存，年利率分別達２﹒１厘或２﹒４厘。（ｓｋ）
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