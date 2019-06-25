【貿易開戰】萊特希澤已與劉鶴通電，習特會或在周六舉行

《經濟通通訊社２５日專訊》本周稍後中美兩國元首將會於６月２８至２９日在大阪舉行的

Ｇ２０峰會期間會晤，美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）的發言人表示，美國貿易代表萊特希澤

周一與中國國務院副總理劉鶴通電話，為美國總統特朗普與中國國家主席習近平的重要會面做好

準備，但未有透露兩人談話的具體內容。

美國高級官員稱，預計特朗普將會於周六（２９日）與習近平會晤，特朗普將今次會面視為

與習近平保持接觸、了解中國在貿易爭端中立場的機會。（ｍｎ）

