《經濟通通訊社２５日專訊》外電引述消息指，本周五（２８日）上市的鑄件和機加工零件
製造商鷹普精密（０１２８６），將以接近招股範圍中間價３元定價，集資額近１０億元。
（ｈｌ）
25/06/2019 09:02
【新股上市】消息指鷹普精密（０１２８６）擬接近３元定價
《經濟通通訊社２５日專訊》外電引述消息指，本周五（２８日）上市的鑄件和機加工零件
製造商鷹普精密（０１２８６），將以接近招股範圍中間價３元定價，集資額近１０億元。
（ｈｌ）
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