《匯海澤言－葉澤恆》Ｇ２０峰會前出利淡消息，或令市場避險升溫

《匯海澤言》Ｇ２０峰會即將於大板舉行，市場的焦點當然是中美兩國元首的見面。往往在

兩國元首見面前，通常都會營造較良好的氣氛。但是，今次見面前，中國有學者指，由於中國的

經濟基礎穩固，建議在貿易談判中採取較強硬的立場。與此同時，美國就指有中國的銀行，可能

涉及一些金融行為問題，令兩國元首見面增加不明朗因素。在市場的不明朗因素下，當然會令資

金流向市場避險。黃金及日圓匯價似乎已成為資金流入的地方。金價若突破２０１３年８月底的

高位１４３６美元，後市向１５００至１６００美元進發的機會增加。至於美元兌日圓方面，預

料可能會下試１０５﹒５至１０６水平。



＊美國進一步制裁伊朗，惟預料油價升幅有限＊



美國總統特朗普簽署行政命令，進一步制裁伊朗。行政命令指，伊朗最高精神領袖哈梅內伊

要為伊朗的敵對行為承擔責任。新制裁會禁止伊朗最高精神領袖哈梅內伊及其盟友，獲得重要的

財政資源及支持。財長姆欽表示，新制裁將凍結伊朗數十億美元資產，嚴重打擊伊朗經濟。另外

，他又表示中國及日本等國家經霍爾木茲海峽進口大批石油，為何美國要無償地為其他國家確保

這條航道安全，他認為每個國家應保護自己的船隊。美國是全球最大的能源生產國，他認為根本

不需要這條航道進口石油。

特朗普的講話其實是指，若美國沒有補償，那麼不應負責確保霍爾木茲海峽航道的安全。若

再想深一層，可能暗示要求其他國家亦派出軍艦作支援外，購買美軍武器，以至在貿易談判上作

讓步，以補償美軍的開支，似乎是特朗普的想法。技術上，除非中東局勢急速惡化，否則預料紐

約期油在６０美元應見初步阻力。但由於美元弱勢，預料加元匯價仍可能進一步走強，美元兌加

元有機會見１﹒２９水平。



＊歐美息差收窄，或令歐元進一步受支持＊



雖然近期歐洲經濟似乎有所改善，但市場已估計歐洲央行可能於今年下半年減息兩次。但由

於美國目前的利率遠較歐洲央行為高，故估計美國減息的幅度可能較大，令歐美息差收窄。因此

，預料歐元兌美元獲得支持，目前向１﹒１４５０至１﹒１５水平進發。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

