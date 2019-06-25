內銀重創Ａ股走弱，港股收跌３２７點報２８１８５，失五十天線

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股走勢不一，在大市缺乏方向下，港股今早低開６５點

報２８４４７點，之後跌幅曾收窄到只有２２點。其後有消息傳出，內地一私募基金突然清零，

更稱與招行（０３９６８）有關；更同時有外媒報道，美國法官裁定３間中國銀行試圖拒絕遵守

就違反北韓制裁的傳召令，可能被華府禁止接觸當地金融系統，外界相信涉及的銀行分別是交行

（０３３２８）、招行及浦發銀行（滬：６０００００） 。

內銀板塊以至中資金融股同受事件牽連，拖累港股午後一度瀉最多４４６點低見２８０６６

點，失５０天線（約２８４０８點），其後主要維持在２８１００至２８２００點水平徘徊，收

市報２８１８５點，跌３２７點或跌１﹒１５％。主板成交８２３﹒７０億元，較上日增加

１８％。

國企指數報１０７４２，下跌２１０點或下跌１﹒９２％。

Ａ股方面，上證指數報２９８２，跌２６點或０﹒８７％；深成指數報９１１８，跌９４點

或１﹒０２％，滬深兩市成交５１３３﹒０６億元人民幣。



＊資金湧向收息股避險，交行成最差藍籌＊



市況波動，地產股逆市有追捧，九置（０１９９７）升１﹒３５％，報５６﹒３５元，為全

日最佳藍籌；內銀股成拋售對象，交行（０３３２８）挫３﹒７１％，報５﹒９５元，為表現最

差藍籌。

重磅股全線下滑，匯控（００００５）軟０﹒３９％，報６４﹒１元；騰訊（００７００）

結束五連升，跌１﹒８％，報３４９﹒４元；港交所（００３８８）走低１﹒５２％，報

２７２﹒２元；友邦（０１２９９）高位回落，跌０﹒５４％，報８２﹒４元；中移動

（００９４１）軟０﹒３５％，報７０﹒２元。



＊中資金融股沽壓重，招行一度挫逾一成＊



受私募基金突清零事件拖累，內銀股全線下挫，首當其衝的招行一度跌逾一成，收市仍瀉

７﹒６７％，報３８﹒５元，為跌幅最大國指股；建行（００９３９）挫１﹒２１％，報

６﹒５１元；工行（０１３９８）瀉１﹒３２％，報５﹒６１元；中行（０３９８８）跌

１﹒２２％，報３﹒２３元；農行（０１２８８）走低１﹒２２％，報３﹒２４元。

內銀全線跳水，滬指亦終止六連升，連帶中資券商股亦向下走。華泰六八八六

（０６８８６）跌２﹒６３％，報１３﹒３２元，失５０天線（１３﹒４０８元）；中信証券

（０６０３０）軟２﹒１３％，報１５﹒６２元；廣發証券（０１７７６）下滑２﹒２６％，報

９﹒１元；海通證券（０６８３７）挫１﹒９６％，報８﹒５２元。申萬宏源（０６８０６）瀉

６﹒２５％，報２﹒７元，盤中低見２﹒６７元，創上市新低。

野村唱淡內險，指行業監管收緊及擴張放緩，並將上市險企今年平均新業務價值增長預測下

調１個百分點，內險股全線下挫。眾安在線（０６０６０）下跌３﹒５６％，報２１﹒７元；太

平（００９６６）走低２﹒１６％，報２０﹒３５元；平保（０２３１８）軟１﹒３３％，報

９２﹒６５元；國壽（０２６２８）跌１﹒４５％，報１９﹒０８元。



＊金價創近六年新高，黃金股連日有追捧＊



金價隔晚（２４日）大漲逾１％至近六年高位，以及瑞銀將三個月黃金目標價從每盎司

１３８０美元上調到至１４３０美元，黃金股逆市造好。山東黃金（０１７８７）創歷史高位，

收市飆６﹒１３％，報２２﹒５元；招金（０１８１８）揚５﹒０９％，報８﹒８８元；中國黃

金（０２０９９）漲６﹒０５％，報１０﹒１６元；恆興黃金（０２３０３）走高５﹒９３％，

報６﹒２５元。

外電報導美國共和民主兩黨在國會向總統特朗普施壓，要求他與國家主席習近平在本周會晤

時，保持對華為問題的強硬立場，中資電訊股受壓。中興通訊（００７６３）瀉２﹒４９％，報

２１﹒５元；京信通信（０２３４２）跌２﹒３１％，報１﹒６９元；鐵塔（００７８８）亦走

低２﹒８８％，報２﹒０２元。

手機設備股呈弱勢，舜宇（０２３８２）跌２﹒９８％，報７６﹒５元；瑞聲

（０２０１８）瀉２﹒１８％，報４２﹒７元；丘鈦（０１４７８）軟２﹒８７％，報５﹒７５

元。比亞迪電子（００２８５）走低３﹒６％，報１０﹒７２元。富智康（０２０３８）跌

３﹒３３％，報０﹒８７元。

藥股今日隨市下跌，雖然野村指出，藥明生物（０２２６９）不受美國藥廠公司監規有關的

修正案所影響，但今日仍挫４﹒０４％，報６６﹒５元；國藥（０１０９９）更連跌四日兼四連

陰，收報２﹒７７％，報２６﹒３元，創逾３年新低；石藥（０１０９３）則瀉２﹒２７％，報

１２﹒０４元；中生製藥（０１１７７）滑０﹒３８％，報７﹒８２元。（ｙｋ）

