【移交逃犯】盧偉聰會見警隊工會，承諾加強公關工作

《經濟通通訊社２５日專訊》大批示威者上周五（２１日）包圍灣仔警察總部，抗議警方在

６月１２日的執法中使用過度武力。警務處處長盧偉聰與警方管理層昨日（６月２４日）下午會

見警隊四個工會代表，管方指知悉６１２事件對警員士氣的影響，承諾會嚴肅跟進示威者的違法

行為。

盧偉聰亦同意加強警隊公關工作，將由一名助理警務處長階級的人員，利用警隊的社交媒體

，對坊間惡意中傷警察的流言及失實報道，迅速作出回應及澄清。（ｈｍ）（ｚｚ）

