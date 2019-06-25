【移交逃犯】李飛稱不清楚修例一事，但指不管如何擔心都不能違法

《經濟通通訊社２５日專訊》人大憲法和法律委員會主任委員李飛在出席人大常委會會議前

，被問到香港修訂《逃犯條例》事宜。李飛指自己不清楚香港修例一事，但批評示威者傷害警察

是不可理解，質疑為何每次反對政府時，都會出現暴力事件。

李飛被追問事件是否反映香港人對內地司法的信心不足，他強調，不管如何擔心都不能違法

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