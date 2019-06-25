【移交逃犯】陳方安生：無外國勢力干預，林鄭莫再侮辱港人

《經濟通通訊社２５日專訊》前政務司長陳方安生評論《逃犯條例》爭議時，認為特首林鄭

月娥應停止形容市民不理解修例及被人誤導，並指這是侮辱港人智慧。她認為市民理解條例?容

並有獨立批判的能力。

陳方安生認為，林鄭月娥作為領袖應謙遜、接受身邊人直言進諫，但感覺她早前的道歉是被

逼的，至今仍然認為自己委屈，並指如對方繼續固執不回應市民的訴求，則是剛愎自用。

陳方安生亦指，美、英及歐盟均有在港投資或公民在港，自然關心香港事務，故不存在外國

勢力干預的說法。（ｈｍ）（ｚｚ）

