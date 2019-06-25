《經濟通通訊社２５日專訊》前政務司司長陳方安生在一個電台節目上評論《逃犯條例》爭
議。她指，如有一名官員需要為此事問責下台，認為律政司司長鄭若驊的責任最大，因為她身為
政府內部最高層法律顧問，理應向特首解釋修訂《逃犯條例》會引起的迴響和關注。
陳方安生亦同意行政會議需要改組，她指行會亦應在事件中要負上一定責任，而行會如引入
不同政見人士，則能提供更貼近市民要求的建議。（ｈｍ）（ｚｚ）
25/06/2019 11:58
【移交逃犯】陳方安生：鄭若驊責任最大應下台，行會應改組
《經濟通通訊社２５日專訊》前政務司司長陳方安生在一個電台節目上評論《逃犯條例》爭
議。她指，如有一名官員需要為此事問責下台，認為律政司司長鄭若驊的責任最大，因為她身為
政府內部最高層法律顧問，理應向特首解釋修訂《逃犯條例》會引起的迴響和關注。
陳方安生亦同意行政會議需要改組，她指行會亦應在事件中要負上一定責任，而行會如引入
不同政見人士，則能提供更貼近市民要求的建議。（ｈｍ）（ｚｚ）
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