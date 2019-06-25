【移交逃犯】郭卓堅及梁頌恆提司法覆核：非便衣警員制服須有編號

《經濟通通訊社２５日專訊》青年新政召集人梁頌恆與「長洲覆核王」郭卓堅，到高等法院

申請司法覆核，要求法庭宣布６月１２日，在金鐘衝突中沒有顯示警員編號的非便衣警員，所採

取的行動並非執行職務，

兩人亦要求法庭頒令，強制日後所有非便衣警員要在制服上顯示編號。郭卓堅指當日的非便

衣警員無展示警員編號及無出示委任狀，證明他們並非警察。他更指如高等法院不處理，將會入

稟海牙國際法庭。（ｈｍ）（ｚｚ）

