《經濟通通訊社２５日專訊》青年新政召集人梁頌恆與「長洲覆核王」郭卓堅，到高等法院
申請司法覆核，要求法庭宣布６月１２日，在金鐘衝突中沒有顯示警員編號的非便衣警員，所採
取的行動並非執行職務，
兩人亦要求法庭頒令，強制日後所有非便衣警員要在制服上顯示編號。郭卓堅指當日的非便
衣警員無展示警員編號及無出示委任狀，證明他們並非警察。他更指如高等法院不處理，將會入
稟海牙國際法庭。（ｈｍ）（ｚｚ）
25/06/2019 12:22
【移交逃犯】郭卓堅及梁頌恆提司法覆核：非便衣警員制服須有編號
《經濟通通訊社２５日專訊》青年新政召集人梁頌恆與「長洲覆核王」郭卓堅，到高等法院
申請司法覆核，要求法庭宣布６月１２日，在金鐘衝突中沒有顯示警員編號的非便衣警員，所採
取的行動並非執行職務，
兩人亦要求法庭頒令，強制日後所有非便衣警員要在制服上顯示編號。郭卓堅指當日的非便
衣警員無展示警員編號及無出示委任狀，證明他們並非警察。他更指如高等法院不處理，將會入
稟海牙國際法庭。（ｈｍ）（ｚｚ）
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